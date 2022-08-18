https://ria.ru/20220818/ferrari-1810470710.html
Байопик об основателе фирмы Феррари выйдет в 2023 году
Байопик об основателе фирмы Феррари выйдет в 2023 году - РИА Новости, 18.08.2022
Байопик об основателе фирмы Феррари выйдет в 2023 году
Фильм Майкла Манна "Феррари" выйдет осенью 2023 года, пишет The Wrap. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:04
2022-08-18T19:04
2022-08-18T19:11
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Фильм Майкла Манна "Феррари" выйдет осенью 2023 года, пишет The Wrap. Это байопик об изобретателе Энцо Феррари. В главных ролях звезды Голливуда — Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли. События в картине разворачиваются летом 1957 года. Энцо и его жена скорбят по сыну. Их автомобильная компания, построенная с нуля 10 лет назад, на грани банкротства. В это кризисное время Энцо решает принять участие в культовой гонке Mille Miglia, рассчитывая, что это решит их проблемы.Манн — четырехкратный номинант на "Оскар". Зрители знают его по фильмам "Схватка", "Свой человек" и другим.
https://ria.ru/20220818/ironiyasudby-1810392592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, феррари, что посмотреть , пенелопа крус, голливуд
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Феррари, что посмотреть , Пенелопа Крус, Голливуд
19:04 18.08.2022 (обновлено: 19:11 18.08.2022)
Байопик об основателе фирмы Феррари выйдет в 2023 году
Байопик об изобретателе Энцо Феррари с Адамом Драйвером выйдет в 2023 году