https://ria.ru/20220818/ferrari-1810470710.html

Байопик об основателе фирмы Феррари выйдет в 2023 году

Байопик об основателе фирмы Феррари выйдет в 2023 году - РИА Новости, 18.08.2022

Байопик об основателе фирмы Феррари выйдет в 2023 году

Фильм Майкла Манна "Феррари" выйдет осенью 2023 года, пишет The Wrap. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:04

2022-08-18T19:04

2022-08-18T19:11

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Фильм Майкла Манна "Феррари" выйдет осенью 2023 года, пишет The Wrap. Это байопик об изобретателе Энцо Феррари. В главных ролях звезды Голливуда — Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли. События в картине разворачиваются летом 1957 года. Энцо и его жена скорбят по сыну. Их автомобильная компания, построенная с нуля 10 лет назад, на грани банкротства. В это кризисное время Энцо решает принять участие в культовой гонке Mille Miglia, рассчитывая, что это решит их проблемы.Манн — четырехкратный номинант на "Оскар". Зрители знают его по фильмам "Схватка", "Свой человек" и другим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, феррари, что посмотреть , пенелопа крус, голливуд