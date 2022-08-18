https://ria.ru/20220818/evropa-1810411369.html
В Польше назвали ключевой вызов для Европы
В Польше назвали ключевой вызов для Европы - РИА Новости, 18.08.2022
В Польше назвали ключевой вызов для Европы
Наиболее актуальной проблемой для стран Европы стала задача пережить грядущую зиму, заявил глава Польского фонда развития Павел Борыс в интервью Business... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:46
2022-08-18T11:46
2022-08-18T15:16
экономика
европа
россия
сша
газпром
евросоюз
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_23368de72d033634ae63c75c1fa4d096.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Наиболее актуальной проблемой для стран Европы стала задача пережить грядущую зиму, заявил глава Польского фонда развития Павел Борыс в интервью Business Insider.Эксперт отметил, что его сограждан уже после летних каникул ждут серьезные вызовы, среди которых — энергетический кризис, высокие процентные ставки и экономический спад. ЕС же нужно готовиться к тяжелой зиме, которая, по мнению Борыса, станет определяющей."Главная задача для всей Европы — благополучно пережить зиму. <...> Я считаю, что это удастся и время будет работать против России, если Европа и США сохранят единство и решимость", — выразил мнение экономист.Ранее "Газпром" сообщил, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ЕС продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. В последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.
https://ria.ru/20220725/gaz-1804857044.html
https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html
европа
россия
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_831f83687721eb47235bdee746b833d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, сша, газпром, евросоюз, польша
Экономика, Европа, Россия, США, Газпром, Евросоюз, Польша
11:46 18.08.2022 (обновлено: 15:16 18.08.2022)
В Польше назвали ключевой вызов для Европы
Польский экономист Борыс: главная задача для Европы — пережить зиму
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Наиболее актуальной проблемой для стран Европы стала задача пережить грядущую зиму, заявил глава Польского фонда развития Павел Борыс в интервью Business Insider
.
Эксперт отметил, что его сограждан уже после летних каникул ждут серьезные вызовы, среди которых — энергетический кризис, высокие процентные ставки и экономический спад. ЕС же нужно готовиться к тяжелой зиме, которая, по мнению Борыса, станет определяющей.
"Главная задача для всей Европы — благополучно пережить зиму. <...> Я считаю, что это удастся и время будет работать против России, если Европа и США сохранят единство и решимость", — выразил мнение экономист.
Ранее "Газпром" сообщил, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.
Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии
.
Сейчас ЕС продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России
. В последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.