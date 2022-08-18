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В Польше назвали ключевой вызов для Европы - РИА Новости, 18.08.2022
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В Польше назвали ключевой вызов для Европы
В Польше назвали ключевой вызов для Европы - РИА Новости, 18.08.2022
В Польше назвали ключевой вызов для Европы
Наиболее актуальной проблемой для стран Европы стала задача пережить грядущую зиму, заявил глава Польского фонда развития Павел Борыс в интервью Business... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:46
2022-08-18T15:16
экономика
европа
россия
сша
газпром
евросоюз
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Наиболее актуальной проблемой для стран Европы стала задача пережить грядущую зиму, заявил глава Польского фонда развития Павел Борыс в интервью Business Insider.Эксперт отметил, что его сограждан уже после летних каникул ждут серьезные вызовы, среди которых — энергетический кризис, высокие процентные ставки и экономический спад. ЕС же нужно готовиться к тяжелой зиме, которая, по мнению Борыса, станет определяющей."Главная задача для всей Европы — благополучно пережить зиму. &lt;...&gt; Я считаю, что это удастся и время будет работать против России, если Европа и США сохранят единство и решимость", — выразил мнение экономист.Ранее "Газпром" сообщил, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ЕС продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. В последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.
https://ria.ru/20220725/gaz-1804857044.html
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экономика, европа, россия, сша, газпром, евросоюз, польша
Экономика, Европа, Россия, США, Газпром, Евросоюз, Польша
11:46 18.08.2022 (обновлено: 15:16 18.08.2022)
 
В Польше назвали ключевой вызов для Европы

Польский экономист Борыс: главная задача для Европы — пережить зиму

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Наиболее актуальной проблемой для стран Европы стала задача пережить грядущую зиму, заявил глава Польского фонда развития Павел Борыс в интервью Business Insider.
Эксперт отметил, что его сограждан уже после летних каникул ждут серьезные вызовы, среди которых — энергетический кризис, высокие процентные ставки и экономический спад. ЕС же нужно готовиться к тяжелой зиме, которая, по мнению Борыса, станет определяющей.
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"Главная задача для всей Европы — благополучно пережить зиму. <...> Я считаю, что это удастся и время будет работать против России, если Европа и США сохранят единство и решимость", — выразил мнение экономист.
Ранее "Газпром" сообщил, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.
Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас ЕС продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. В последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.
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