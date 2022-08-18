https://ria.ru/20220818/evropa-1810411369.html

В Польше назвали ключевой вызов для Европы

В Польше назвали ключевой вызов для Европы - РИА Новости, 18.08.2022

В Польше назвали ключевой вызов для Европы

Наиболее актуальной проблемой для стран Европы стала задача пережить грядущую зиму, заявил глава Польского фонда развития Павел Борыс в интервью Business... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:46

2022-08-18T11:46

2022-08-18T15:16

экономика

европа

россия

сша

газпром

евросоюз

польша

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Наиболее актуальной проблемой для стран Европы стала задача пережить грядущую зиму, заявил глава Польского фонда развития Павел Борыс в интервью Business Insider.Эксперт отметил, что его сограждан уже после летних каникул ждут серьезные вызовы, среди которых — энергетический кризис, высокие процентные ставки и экономический спад. ЕС же нужно готовиться к тяжелой зиме, которая, по мнению Борыса, станет определяющей."Главная задача для всей Европы — благополучно пережить зиму. <...> Я считаю, что это удастся и время будет работать против России, если Европа и США сохранят единство и решимость", — выразил мнение экономист.Ранее "Газпром" сообщил, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ЕС продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. В последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804857044.html

https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html

европа

россия

сша

польша

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, европа, россия, сша, газпром, евросоюз, польша