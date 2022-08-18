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Медведев рассказал об отношении обычных европейцев к России - РИА Новости, 18.08.2022
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Медведев рассказал об отношении обычных европейцев к России
Медведев рассказал об отношении обычных европейцев к России - РИА Новости, 18.08.2022
Медведев рассказал об отношении обычных европейцев к России
Правительства европейских стран соревнуются, кто злее расскажет о желании порвать отношения с Россией, а вот обычные граждане здравый смысл не утратили, заявил... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:57
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россия
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительства европейских стран соревнуются, кто злее расскажет о желании порвать отношения с Россией, а вот обычные граждане здравый смысл не утратили, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Правительства европейских государств, особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны, соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения. Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть – не будем брать", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что" с последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы", но пока все европейские политики стараются" держаться стройно – никаких связей с русскими"."А вот обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили. Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе", - добавил зампред Совбеза.
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россия, нато, евросоюз, в мире
Россия, НАТО, Евросоюз, В мире
10:57 18.08.2022 (обновлено: 12:42 18.08.2022)
 
Медведев рассказал об отношении обычных европейцев к России

Зампред Совбеза Медведев: жители европейских стран не хотят разрывать отношения с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительства европейских стран соревнуются, кто злее расскажет о желании порвать отношения с Россией, а вот обычные граждане здравый смысл не утратили, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Правительства европейских государств, особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны, соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения. Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть – не будем брать", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что" с последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы", но пока все европейские политики стараются" держаться стройно – никаких связей с русскими".
"А вот обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили. Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе", - добавил зампред Совбеза.
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