10:57 18.08.2022 (обновлено: 12:42 18.08.2022)
Медведев рассказал об отношении обычных европейцев к России
Зампред Совбеза Медведев: жители европейских стран не хотят разрывать отношения с Россией
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительства европейских стран соревнуются, кто злее расскажет о желании порвать отношения с Россией, а вот обычные граждане здравый смысл не утратили, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Правительства европейских государств, особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны, соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения. Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть – не будем брать", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что" с последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы", но пока все европейские политики стараются" держаться стройно – никаких связей с русскими".
"А вот обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили. Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе", - добавил зампред Совбеза.