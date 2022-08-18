https://ria.ru/20220818/estoniya-1810483521.html

В Эстонии предупредили об изъятии автомобилей в случае военного положения

В Эстонии предупредили об изъятии автомобилей в случае военного положения - РИА Новости, 18.08.2022

В Эстонии предупредили об изъятии автомобилей в случае военного положения

Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам частных автомобилей предварительных решений о принудительном использовании транспортных... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:32

2022-08-18T15:32

2022-08-18T15:32

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам частных автомобилей предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств Силами обороны в случае объявления в стране военного положения, сообщило в четверг издание Eesti Ekspress."Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам больших внедорожников класса "люкс" предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств Силами обороны в случае объявления в стране военного положения", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что содержание данных решений представляет собой "информацию для внутреннего пользования".По данным Eesti Ekspress, решения распространяются на автомобили категории N1G (внедорожники весом не более 3,5 тонн), такие как Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и X6, Audi Q7 и других внедорожников.В обычной ситуации зачисление техники в резервный список не влечет за собой никаких особых обязательств, но если будет объявлено военное положение, то полностью заправленное топливом транспортное средство должно быть доставлено в указанное место и передано Силам обороны, отмечает издание.

https://ria.ru/20220818/gruzoviki-1810442129.html

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авто, в мире, эстония, x5 retail group, toyota corolla, bmw x5, audi a8