https://ria.ru/20220818/estoniya-1810396387.html

Эстония подверглась масштабным кибератакам

Эстония подверглась масштабным кибератакам - РИА Новости, 18.08.2022

Эстония подверглась масштабным кибератакам

Эстония подверглась масштабным кибератакам после демонтажа танка Т-34 и других советских монументов в Нарве, сообщил в четверг заместитель вице-канцлера по... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:04

2022-08-18T11:04

2022-08-18T11:04

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эстония

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т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Эстония подверглась масштабным кибератакам после демонтажа танка Т-34 и других советских монументов в Нарве, сообщил в четверг заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Луукас Кристьян Ильвес."Вчера Эстония подверглась масштабным кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. Атаки не увенчались успехом. Дигитальная среда Эстонии в полном порядке. Никакие услуги не пострадали, за некоторыми временными исключениями, все веб-сайты также были доступны в течение дня. Атаки прошли почти незамеченными для жителей Эстонии", – написал Ильвес в социальных сетях.Портал Geenius утверждает, не приводя источника информации, что за кибератаками якобы стоит "прокремлевская" хакерская группировка Killnet. По данным портала, от DDoS-атак пострадали компании, одна из которых, SK ID Solutions, отвечает за работу ID-карты, мобильного ID и Smart-ID. Глава компании Калев Пихл сообщил Geenius, что атака привела к кратковременным перебоям в обслуживании.В Нарве в среду был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник-танк Т-34, также было перенесено шесть монументов с советской военной символикой.

https://ria.ru/20220810/killnet-1808531690.html

https://ria.ru/20220818/ogranichenie-1810338559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, эстония, нарва, таллин, т-34