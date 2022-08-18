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Эстония подверглась масштабным кибератакам - РИА Новости, 18.08.2022
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Эстония подверглась масштабным кибератакам
Эстония подверглась масштабным кибератакам - РИА Новости, 18.08.2022
Эстония подверглась масштабным кибератакам
Эстония подверглась масштабным кибератакам после демонтажа танка Т-34 и других советских монументов в Нарве, сообщил в четверг заместитель вице-канцлера по... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:04
2022-08-18T11:04
в мире
технологии
эстония
нарва
таллин
т-34
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Эстония подверглась масштабным кибератакам после демонтажа танка Т-34 и других советских монументов в Нарве, сообщил в четверг заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Луукас Кристьян Ильвес."Вчера Эстония подверглась масштабным кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. Атаки не увенчались успехом. Дигитальная среда Эстонии в полном порядке. Никакие услуги не пострадали, за некоторыми временными исключениями, все веб-сайты также были доступны в течение дня. Атаки прошли почти незамеченными для жителей Эстонии", – написал Ильвес в социальных сетях.Портал Geenius утверждает, не приводя источника информации, что за кибератаками якобы стоит "прокремлевская" хакерская группировка Killnet. По данным портала, от DDoS-атак пострадали компании, одна из которых, SK ID Solutions, отвечает за работу ID-карты, мобильного ID и Smart-ID. Глава компании Калев Пихл сообщил Geenius, что атака привела к кратковременным перебоям в обслуживании.В Нарве в среду был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник-танк Т-34, также было перенесено шесть монументов с советской военной символикой.
https://ria.ru/20220810/killnet-1808531690.html
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в мире, технологии, эстония, нарва, таллин, т-34
В мире, Технологии, Эстония, Нарва, Таллин, Т-34
11:04 18.08.2022
 
Эстония подверглась масштабным кибератакам

Эстония подверглась масштабным кибератакам после демонтажа танка Т-34 в Нарве

© Fotolia / Andrey PopovХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Fotolia / Andrey Popov
Хакер за компьютером. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Эстония подверглась масштабным кибератакам после демонтажа танка Т-34 и других советских монументов в Нарве, сообщил в четверг заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Луукас Кристьян Ильвес.
"Вчера Эстония подверглась масштабным кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. Атаки не увенчались успехом. Дигитальная среда Эстонии в полном порядке. Никакие услуги не пострадали, за некоторыми временными исключениями, все веб-сайты также были доступны в течение дня. Атаки прошли почти незамеченными для жителей Эстонии", – написал Ильвес в социальных сетях.
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Портал Geenius утверждает, не приводя источника информации, что за кибератаками якобы стоит "прокремлевская" хакерская группировка Killnet. По данным портала, от DDoS-атак пострадали компании, одна из которых, SK ID Solutions, отвечает за работу ID-карты, мобильного ID и Smart-ID. Глава компании Калев Пихл сообщил Geenius, что атака привела к кратковременным перебоям в обслуживании.
В Нарве в среду был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник-танк Т-34, также было перенесено шесть монументов с советской военной символикой.
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В миреТехнологииЭстонияНарваТаллинТ-34
 
 
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