https://ria.ru/20220818/erdogan-1810367415.html

Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем

Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем - РИА Новости, 18.08.2022

Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем

Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел во Львов для трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антонио Гутеррешем, показал в прямом эфире... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:24

2022-08-18T09:24

2022-08-18T09:24

в мире

владимир зеленский

стефан дюжаррик

львов

украина

москва

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805107314_0:336:3003:2025_1920x0_80_0_0_6aa9ca5887850cfcc80db8a4998bfd80.jpg

АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел во Львов для трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антонио Гутеррешем, показал в прямом эфире телеканал A Haber.Ранее сообщалось, что генсек ООН в ходе своей поездки на Украину в четверг примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Тайипом Эрдоганом во Львове. Также в ООН ожидают, что Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским. При этом генсек ООН пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Эрдоган прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре и прошел в самолет для вылета во Львов. По данным телеканала, ожидается, что турецкий лидер прибудет во Львов через 2 часа.

https://ria.ru/20220818/peregovory-1810347788.html

львов

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, стефан дюжаррик, львов, украина, москва, оон