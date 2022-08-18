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Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем - РИА Новости, 18.08.2022
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Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем
Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем - РИА Новости, 18.08.2022
Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем
Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел во Львов для трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антонио Гутеррешем, показал в прямом эфире... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:24
2022-08-18T09:24
в мире
владимир зеленский
стефан дюжаррик
львов
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москва
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел во Львов для трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антонио Гутеррешем, показал в прямом эфире телеканал A Haber.Ранее сообщалось, что генсек ООН в ходе своей поездки на Украину в четверг примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Тайипом Эрдоганом во Львове. Также в ООН ожидают, что Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским. При этом генсек ООН пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Эрдоган прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре и прошел в самолет для вылета во Львов. По данным телеканала, ожидается, что турецкий лидер прибудет во Львов через 2 часа.
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в мире, владимир зеленский, стефан дюжаррик, львов, украина, москва, оон
В мире, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, Львов, Украина, Москва, ООН
09:24 18.08.2022
 
Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем

Президент Турции Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел во Львов для трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антонио Гутеррешем, показал в прямом эфире телеканал A Haber.
Ранее сообщалось, что генсек ООН в ходе своей поездки на Украину в четверг примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Тайипом Эрдоганом во Львове. Также в ООН ожидают, что Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским. При этом генсек ООН пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
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Эрдоган прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре и прошел в самолет для вылета во Львов. По данным телеканала, ожидается, что турецкий лидер прибудет во Львов через 2 часа.
 
В миреВладимир ЗеленскийСтефан ДюжаррикЛьвовУкраинаМоскваООН
 
 
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