https://ria.ru/20220818/energodar-1810618434.html

Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии

Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии - РИА Новости, 18.08.2022

Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии

Украинские войска начали в 22.50 обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, из тяжелой артиллерии, сообщил... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T23:24

2022-08-18T23:24

2022-08-18T23:44

специальная военная операция на украине

украина

энергодар

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска начали в 22.50 обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, из тяжелой артиллерии, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.Позднее Рогов добавил, что по району Энергодара "как минимум семь "прилетов".Власти города подтвердили информацию об обстреле и попросили жителей переместиться в безопасное место. Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, говорится в сообщении администрации города.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810591329.html

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украина, энергодар, в мире, владимир рогов, запорожская область