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Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/energodar-1810618434.html
Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии
Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии - РИА Новости, 18.08.2022
Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии
Украинские войска начали в 22.50 обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, из тяжелой артиллерии, сообщил... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:24
2022-08-18T23:44
специальная военная операция на украине
украина
энергодар
в мире
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска начали в 22.50 обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, из тяжелой артиллерии, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.Позднее Рогов добавил, что по району Энергодара "как минимум семь "прилетов".Власти города подтвердили информацию об обстреле и попросили жителей переместиться в безопасное место. Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, говорится в сообщении администрации города.
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украина, энергодар, в мире, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Энергодар, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область
23:24 18.08.2022 (обновлено: 23:44 18.08.2022)
 
Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии

Власти Запорожской области: украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелой артиллерии

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска начали в 22.50 обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, из тяжелой артиллерии, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Боевики Зеленского с 22.50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу Энергодар", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Позднее Рогов добавил, что по району Энергодара "как минимум семь "прилетов".
Власти города подтвердили информацию об обстреле и попросили жителей переместиться в безопасное место. Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, говорится в сообщении администрации города.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Турции и Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 19:43
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЭнергодарВ миреВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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