https://ria.ru/20220818/energodar-1810618434.html
Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии
Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии - РИА Новости, 18.08.2022
Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии
Украинские войска начали в 22.50 обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, из тяжелой артиллерии, сообщил... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:24
2022-08-18T23:24
2022-08-18T23:44
специальная военная операция на украине
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энергодар
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владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска начали в 22.50 обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, из тяжелой артиллерии, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.Позднее Рогов добавил, что по району Энергодара "как минимум семь "прилетов".Власти города подтвердили информацию об обстреле и попросили жителей переместиться в безопасное место. Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, говорится в сообщении администрации города.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810591329.html
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украина, энергодар, в мире, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Энергодар, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область
23:24 18.08.2022 (обновлено: 23:44 18.08.2022)
Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии
Власти Запорожской области: украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелой артиллерии