https://ria.ru/20220818/emirates-1810437418.html

Рейсов из Москвы в Дубай станет больше

Рейсов из Москвы в Дубай станет больше - РИА Новости, 18.08.2022

Рейсов из Москвы в Дубай станет больше

Авиакомпания Emirates с сентября увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Дубай до 17 рейсов в неделю, говорится в релизе воздушной... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:10

2022-08-18T14:10

2022-08-18T14:10

туризм

дубай

москва

домодедово (аэропорт)

emirates

airbus a380

пассажиры

новости - туризм

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Авиакомпания Emirates с сентября увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Дубай до 17 рейсов в неделю, говорится в релизе воздушной гавани.Перевозки будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам по три раза в день, а по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям — по два, уточняют в пресс-службе."Дубай является одним из самых популярных и динамично развивающихся направлений Домодедово. Трафик на маршруте за первое полугодие 2022 года вырос на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказали в аэропорту.По данным пресс-службы, аэродромный комплекс и современное техническое оснащение воздушной гавани позволили Домодедово стать единственным аэропортом страны, осуществляющим обслуживание легендарного лайнера A380 авиакомпании Emirates на регулярной основе.

https://ria.ru/20220817/tunis-1810186822.html

дубай

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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