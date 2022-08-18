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Рейсов из Москвы в Дубай станет больше - РИА Новости, 18.08.2022
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Туризм
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Рейсов из Москвы в Дубай станет больше
Рейсов из Москвы в Дубай станет больше - РИА Новости, 18.08.2022
Рейсов из Москвы в Дубай станет больше
Авиакомпания Emirates с сентября увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Дубай до 17 рейсов в неделю, говорится в релизе воздушной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:10
2022-08-18T14:10
туризм
дубай
москва
домодедово (аэропорт)
emirates
airbus a380
пассажиры
новости - туризм
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Авиакомпания Emirates с сентября увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Дубай до 17 рейсов в неделю, говорится в релизе воздушной гавани.Перевозки будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам по три раза в день, а по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям — по два, уточняют в пресс-службе."Дубай является одним из самых популярных и динамично развивающихся направлений Домодедово. Трафик на маршруте за первое полугодие 2022 года вырос на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказали в аэропорту.По данным пресс-службы, аэродромный комплекс и современное техническое оснащение воздушной гавани позволили Домодедово стать единственным аэропортом страны, осуществляющим обслуживание легендарного лайнера A380 авиакомпании Emirates на регулярной основе.
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дубай, москва, домодедово (аэропорт), emirates, airbus a380, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Дубай, Москва, Домодедово (аэропорт), Emirates, Airbus A380, пассажиры, Новости - Туризм, Туризм, туристы
14:10 18.08.2022
 
Рейсов из Москвы в Дубай станет больше

Авиакомпания Emirates с сентября увеличивает частоту полетов из аэропорта Домодедово

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Авиакомпания Emirates с сентября увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Дубай до 17 рейсов в неделю, говорится в релизе воздушной гавани.
Перевозки будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам по три раза в день, а по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям — по два, уточняют в пресс-службе.
"Дубай является одним из самых популярных и динамично развивающихся направлений Домодедово. Трафик на маршруте за первое полугодие 2022 года вырос на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказали в аэропорту.
По данным пресс-службы, аэродромный комплекс и современное техническое оснащение воздушной гавани позволили Домодедово стать единственным аэропортом страны, осуществляющим обслуживание легендарного лайнера A380 авиакомпании Emirates на регулярной основе.
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