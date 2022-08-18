https://ria.ru/20220818/elbrus-1810461502.html
Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо
Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо - РИА Новости, 18.08.2022
Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо
Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте 5300 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:31
2022-08-18T15:31
2022-08-18T15:31
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НАЛЬЧИК, 18 авг — РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте 5300 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."Поисково-спасательные работы завершены. Альпиниста 1977 года рождения из Уфы спустили на поляну Азау и передали бригаде скорой помощи", — говорится в релизе.В пресс-службе добавили, что у мужчины были признаки так называемой горной болезни, которая может развиваться на большой высоте.Ранее сообщалось, что утром в четверг участнику зарегистрированной группы стало плохо на седловине горы на высоте 5300 метров. На место выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20220812/elbrus-1809215847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эльбрус, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм
Туризм, Эльбрус, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм
Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо
МЧС: спасатели спустили с Эльбруса запросившего помощь альпиниста из Уфы
НАЛЬЧИК, 18 авг — РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте 5300 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"Поисково-спасательные работы завершены. Альпиниста 1977 года рождения из Уфы спустили на поляну Азау и передали бригаде скорой помощи", — говорится в релизе.
В пресс-службе добавили, что у мужчины были признаки так называемой горной болезни, которая может развиваться на большой высоте.
Ранее сообщалось, что утром в четверг участнику зарегистрированной группы стало плохо на седловине горы на высоте 5300 метров. На место выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.