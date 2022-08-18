https://ria.ru/20220818/elbrus-1810461502.html

Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо

Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо - РИА Новости, 18.08.2022

Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо

Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте 5300 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:31

2022-08-18T15:31

2022-08-18T15:31

туризм

эльбрус

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 18 авг — РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте 5300 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."Поисково-спасательные работы завершены. Альпиниста 1977 года рождения из Уфы спустили на поляну Азау и передали бригаде скорой помощи", — говорится в релизе.В пресс-службе добавили, что у мужчины были признаки так называемой горной болезни, которая может развиваться на большой высоте.Ранее сообщалось, что утром в четверг участнику зарегистрированной группы стало плохо на седловине горы на высоте 5300 метров. На место выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20220812/elbrus-1809215847.html

эльбрус

уфа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

эльбрус, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм