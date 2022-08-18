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Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо - РИА Новости, 18.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220818/elbrus-1810461502.html
Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо
Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо - РИА Новости, 18.08.2022
Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо
Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте 5300 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:31
2022-08-18T15:31
туризм
эльбрус
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
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НАЛЬЧИК, 18 авг — РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте 5300 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."Поисково-спасательные работы завершены. Альпиниста 1977 года рождения из Уфы спустили на поляну Азау и передали бригаде скорой помощи", — говорится в релизе.В пресс-службе добавили, что у мужчины были признаки так называемой горной болезни, которая может развиваться на большой высоте.Ранее сообщалось, что утром в четверг участнику зарегистрированной группы стало плохо на седловине горы на высоте 5300 метров. На место выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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эльбрус, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм
Туризм, Эльбрус, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм
15:31 18.08.2022
 
Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо

МЧС: спасатели спустили с Эльбруса запросившего помощь альпиниста из Уфы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид с вершины горы Бештау на Эльбрус на рассвете
Вид с вершины горы Бештау на Эльбрус на рассвете - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НАЛЬЧИК, 18 авг — РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте 5300 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"Поисково-спасательные работы завершены. Альпиниста 1977 года рождения из Уфы спустили на поляну Азау и передали бригаде скорой помощи", — говорится в релизе.
В пресс-службе добавили, что у мужчины были признаки так называемой горной болезни, которая может развиваться на большой высоте.
Ранее сообщалось, что утром в четверг участнику зарегистрированной группы стало плохо на седловине горы на высоте 5300 метров. На место выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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