https://ria.ru/20220818/ekstraditsiya-1810368821.html

Швеция и Финляндия не выполнили запросы Турции по экстрадиции

Швеция и Финляндия не выполнили запросы Турции по экстрадиции - РИА Новости, 18.08.2022

Швеция и Финляндия не выполнили запросы Турции по экстрадиции

Швеция и Финляндия до сих пор не удовлетворили запросы Турции по экстрадиции в соответствии с ожиданиями Анкары, процесс членства этих стран в НАТО будет... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:31

2022-08-18T09:31

2022-08-18T13:37

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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Швеция и Финляндия до сих пор не удовлетворили запросы Турции по экстрадиции в соответствии с ожиданиями Анкары, процесс членства этих стран в НАТО будет заторможен в случае невыполнения обязательств, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем — 29 июня — Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция в свою очередь сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО."Положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Это воля к инициированию процесса. Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем "да" членству. В противном случае процесс будет заторможен. До сих пор правительства Швеции и Финляндии не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Турции. <…> Экстрадированный ими человек не имеет отношения к террористическим преступлениям", — приводит слова министра газета Milliyet.

https://ria.ru/20220818/erdogan-1810367415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, швеция, финляндия, нато