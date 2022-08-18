09:31 18.08.2022 (обновлено: 13:37 18.08.2022)
Швеция и Финляндия не выполнили запросы Турции по экстрадиции
Министр юстиции Турции Боздаг: Швеция и Финляндия не выполнили запросы по экстрадиции
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Швеция и Финляндия до сих пор не удовлетворили запросы Турции по экстрадиции в соответствии с ожиданиями Анкары, процесс членства этих стран в НАТО будет заторможен в случае невыполнения обязательств, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем — 29 июня — Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция в свою очередь сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
"Положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Это воля к инициированию процесса. Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем "да" членству. В противном случае процесс будет заторможен. До сих пор правительства Швеции и Финляндии не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Турции. <…> Экстрадированный ими человек не имеет отношения к террористическим преступлениям", — приводит слова министра газета Milliyet.