https://ria.ru/20220818/dtp-1810360742.html
На трассе в Югре автобус врезался в фуру
На трассе в Югре автобус врезался в фуру - РИА Новости, 18.08.2022
На трассе в Югре автобус врезался в фуру
Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на стоявший на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе "КамАЗ", сообщает региональное управление... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:33
2022-08-18T08:33
2022-08-18T08:33
происшествия
тобольск
нефтеюганский район
камаз (завод)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на стоявший на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе "КамАЗ", сообщает региональное управление ГИБДД.По данным ведомства, утром 17 августа на 837-м километре трассы "Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе 53-летний мужчина, управляя автобусом "ПАЗ", не выбрал безопасную скорость и наехал на стоящий на трассе из-за неисправности "КамАЗ"."В результате ДТП оба водителя и два пассажира транспортного средства "ПАЗ" получили травмы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220817/dtp-1810337031.html
тобольск
нефтеюганский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобольск, нефтеюганский район, камаз (завод), ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Тобольск, Нефтеюганский район, КамАЗ (завод), Ханты-Мансийский автономный округ
На трассе в Югре автобус врезался в фуру
На трассе в Югре при столкновении автобуса с фурой пострадали четыре человека