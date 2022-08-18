https://ria.ru/20220818/dtp-1810360742.html

На трассе в Югре автобус врезался в фуру

На трассе в Югре автобус врезался в фуру - РИА Новости, 18.08.2022

На трассе в Югре автобус врезался в фуру

Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на стоявший на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе "КамАЗ", сообщает региональное управление... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:33

2022-08-18T08:33

2022-08-18T08:33

происшествия

тобольск

нефтеюганский район

камаз (завод)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на стоявший на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе "КамАЗ", сообщает региональное управление ГИБДД.По данным ведомства, утром 17 августа на 837-м километре трассы "Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе 53-летний мужчина, управляя автобусом "ПАЗ", не выбрал безопасную скорость и наехал на стоящий на трассе из-за неисправности "КамАЗ"."В результате ДТП оба водителя и два пассажира транспортного средства "ПАЗ" получили травмы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220817/dtp-1810337031.html

тобольск

нефтеюганский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тобольск, нефтеюганский район, камаз (завод), ханты-мансийский автономный округ