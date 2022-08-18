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На трассе в Югре автобус врезался в фуру - РИА Новости, 18.08.2022
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На трассе в Югре автобус врезался в фуру
На трассе в Югре автобус врезался в фуру - РИА Новости, 18.08.2022
На трассе в Югре автобус врезался в фуру
Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на стоявший на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе "КамАЗ", сообщает региональное управление... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:33
2022-08-18T08:33
происшествия
тобольск
нефтеюганский район
камаз (завод)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на стоявший на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе "КамАЗ", сообщает региональное управление ГИБДД.По данным ведомства, утром 17 августа на 837-м километре трассы "Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе 53-летний мужчина, управляя автобусом "ПАЗ", не выбрал безопасную скорость и наехал на стоящий на трассе из-за неисправности "КамАЗ"."В результате ДТП оба водителя и два пассажира транспортного средства "ПАЗ" получили травмы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220817/dtp-1810337031.html
тобольск
нефтеюганский район
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, тобольск, нефтеюганский район, камаз (завод), ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Тобольск, Нефтеюганский район, КамАЗ (завод), Ханты-Мансийский автономный округ
08:33 18.08.2022
 
На трассе в Югре автобус врезался в фуру

На трассе в Югре при столкновении автобуса с фурой пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на стоявший на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе "КамАЗ", сообщает региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, утром 17 августа на 837-м километре трассы "Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе 53-летний мужчина, управляя автобусом "ПАЗ", не выбрал безопасную скорость и наехал на стоящий на трассе из-за неисправности "КамАЗ".
"В результате ДТП оба водителя и два пассажира транспортного средства "ПАЗ" получили травмы", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 23:54
В Тамбовской области в результате ДТП погиб человек
 
ПроисшествияТобольскНефтеюганский районКамАЗ (завод)Ханты-Мансийский автономный округ
 
 
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