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США заявили о готовности работать с Россией над новым ДСНВ
США заявили о готовности работать с Россией над новым ДСНВ - РИА Новости, 18.08.2022
США заявили о готовности работать с Россией над новым ДСНВ
США готовы работать с Россией над договором на смену ДСНВ, он не теряет ценности в настоящий момент, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T22:12
2022-08-18T22:12
2022-08-18T22:12
в мире
сша
россия
договор снв-3
государственный департамент сша
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США готовы работать с Россией над договором на смену ДСНВ, он не теряет ценности в настоящий момент, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ", - сказал Прайс на брифинге.Он подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым придерживаться важных параметров ДСНВ. "Мы видим ценность ДСНВ, сейчас его ценность даже выросла, чем это было в предыдущий период его существования", - сказал Прайс.Он подчеркнул, что США будут делать все возможное, чтобы сохранить ключевые положения договора.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, договор снв-3, государственный департамент сша, нед прайс
В мире, США, Россия, Договор СНВ-3, Государственный департамент США, Нед Прайс
США заявили о готовности работать с Россией над новым ДСНВ
Госдеп: США готовы работать с Россией над договором на смену ДСНВ, он не теряет ценности