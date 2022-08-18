https://ria.ru/20220818/dsnv-1810612377.html

США заявили о готовности работать с Россией над новым ДСНВ

США заявили о готовности работать с Россией над новым ДСНВ - РИА Новости, 18.08.2022

США заявили о готовности работать с Россией над новым ДСНВ

США готовы работать с Россией над договором на смену ДСНВ, он не теряет ценности в настоящий момент, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T22:12

2022-08-18T22:12

2022-08-18T22:12

в мире

сша

россия

договор снв-3

государственный департамент сша

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США готовы работать с Россией над договором на смену ДСНВ, он не теряет ценности в настоящий момент, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ", - сказал Прайс на брифинге.Он подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым придерживаться важных параметров ДСНВ. "Мы видим ценность ДСНВ, сейчас его ценность даже выросла, чем это было в предыдущий период его существования", - сказал Прайс.Он подчеркнул, что США будут делать все возможное, чтобы сохранить ключевые положения договора.

https://ria.ru/20220815/snv-1809591425.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, договор снв-3, государственный департамент сша, нед прайс