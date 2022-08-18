https://ria.ru/20220818/dron-1810377993.html

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 18.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:05

2022-08-18T10:05

2022-08-18T10:05

специальная военная операция на украине

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харьковская область

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новгородовка Донецкой Народной Республики, Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, россия