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Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 18.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:05
2022-08-18T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новгородовка Донецкой Народной Республики, Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в Харьковской области.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия
10:05 18.08.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / Украинский беспилотник
Украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer /
Украинский беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новгородовка Донецкой Народной Республики, Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за сутки российской ПВО сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в Харьковской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссия
 
 
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