https://ria.ru/20220818/dron-1810377993.html
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 18.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:05
2022-08-18T10:05
2022-08-18T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770919687_0:126:2500:1532_1920x0_80_0_0_8b0e3864471965471df987151c1a4ecc.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новгородовка Донецкой Народной Республики, Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770919687_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_0dd1e59bd88661195449ca0e27319921.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов