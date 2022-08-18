Малков назвал задачи дорожного строительства в Рязанской области
Малков назвал стратегические задачи дорожного строительства в Рязанской области
Строительство дороги. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков назвал строительство Южного обхода Рязани и еще одного моста через Оку стратегическими задачами дорожного строительства в регионе.
"Дорогами очень серьезно занимаемся. Это вообще проблема номер один в регионе... Много уделяем сейчас внимания муниципальным, межмуниципальным, региональным дорогам... Из стратегических направлений по дорогам. Работаем сейчас над вопросом строительства моста через Оку и над проектом Южного обхода Рязани. Это базовые направления", - сказал Малков на пресс-конференции.
Существующий мост через Оку, по его словам, "в текущем виде" может функционировать 5-7 лет, далее будет требоваться его серьезная реконструкция. В настоящее время ведется его экспертиза, далее будет разрабатываться проект реконструкции. "Но самое главное, нам нужно решать вопрос строительства нового моста. Проект крайне дорогостоящий, здесь без помощи федерального центра мы не справимся, поэтому моя задача - обратиться и получить эту поддержку", - отметил врио губернатора.
Он также сообщил об обновлении общественного транспорта в Рязани. По словам Малкова, в этом году планируется приобрести 20 новых троллейбусов и 47 автобусов, поступает "не новая, но в хорошем состоянии" техника из Москвы и Санкт-Петербурга.
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