https://ria.ru/20220818/dorogi-1810507345.html

Малков назвал задачи дорожного строительства в Рязанской области

Малков назвал задачи дорожного строительства в Рязанской области - РИА Новости, 18.08.2022

Малков назвал задачи дорожного строительства в Рязанской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков назвал строительство Южного обхода Рязани и еще одного моста через Оку... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:32

2022-08-18T16:32

2022-08-18T16:32

рязанская область

рязань

москва

санкт-петербург

павел малков

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16046/03/160460387_0:28:512:316_1920x0_80_0_0_af8ceddc40178d58eebe7753e83f8413.jpg

РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков назвал строительство Южного обхода Рязани и еще одного моста через Оку стратегическими задачами дорожного строительства в регионе."Дорогами очень серьезно занимаемся. Это вообще проблема номер один в регионе... Много уделяем сейчас внимания муниципальным, межмуниципальным, региональным дорогам... Из стратегических направлений по дорогам. Работаем сейчас над вопросом строительства моста через Оку и над проектом Южного обхода Рязани. Это базовые направления", - сказал Малков на пресс-конференции.Существующий мост через Оку, по его словам, "в текущем виде" может функционировать 5-7 лет, далее будет требоваться его серьезная реконструкция. В настоящее время ведется его экспертиза, далее будет разрабатываться проект реконструкции. "Но самое главное, нам нужно решать вопрос строительства нового моста. Проект крайне дорогостоящий, здесь без помощи федерального центра мы не справимся, поэтому моя задача - обратиться и получить эту поддержку", - отметил врио губернатора.Он также сообщил об обновлении общественного транспорта в Рязани. По словам Малкова, в этом году планируется приобрести 20 новых троллейбусов и 47 автобусов, поступает "не новая, но в хорошем состоянии" техника из Москвы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20220817/investory-1810226055.html

рязань

москва

санкт-петербург

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рязань, москва, санкт-петербург, павел малков, рязанская область