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Свято-Воскресенский храм поврежден при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/donetsk-1810378628.html
Свято-Воскресенский храм поврежден при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Свято-Воскресенский храм поврежден при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
Свято-Воскресенский храм поврежден при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Свято-Воскресенский храм в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск 17 августа, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:08
2022-08-18T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Свято-Воскресенский храм в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск 17 августа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Во время вечернего обстрела Петровского района повреждены остекление Свято-Воскресенского храма и хозпостройка по улице Вельяминова, 2", - написал мэр в четверг в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в среду вечером несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами и минами калибром 120 и 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/gorlovka-1810362612.html
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика
10:08 18.08.2022
 
Свято-Воскресенский храм поврежден при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ повреждено остекление Свято-Воскресенского храма

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбстрел Донецка
Обстрел Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Обстрел Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Свято-Воскресенский храм в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск 17 августа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Во время вечернего обстрела Петровского района повреждены остекление Свято-Воскресенского храма и хозпостройка по улице Вельяминова, 2", - написал мэр в четверг в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в среду вечером несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами и минами калибром 120 и 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
08:51Специальная военная операция на Украине
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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