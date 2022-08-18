https://ria.ru/20220818/donetsk-1810378628.html

Свято-Воскресенский храм поврежден при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Свято-Воскресенский храм поврежден при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022

Свято-Воскресенский храм поврежден при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Свято-Воскресенский храм в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск 17 августа, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:08

2022-08-18T10:08

2022-08-18T10:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Свято-Воскресенский храм в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск 17 августа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Во время вечернего обстрела Петровского района повреждены остекление Свято-Воскресенского храма и хозпостройка по улице Вельяминова, 2", - написал мэр в четверг в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в среду вечером несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами и минами калибром 120 и 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220818/gorlovka-1810362612.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика