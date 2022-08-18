https://ria.ru/20220818/donbass-1810362900.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска за полчаса выпустили 19 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и поселку Гольмовский, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:56
2022-08-18T08:56
2022-08-18T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
гольмовский
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 19 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и поселку Гольмовский, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.17 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм" - говорится в Telegtram-канале представительства.Второй обстрел Донецка был зафиксирован ведомством в 7.45, по Петровскому району украинские военные выпустили 4 снаряда калибром 152 миллиметра.Обстрелы поселка Гольмовский были произведены в 7.25 и 7.35, было выпущено 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра.Кроме того, по данным представительства, в 7.45 и 7.50 украинские войска выпустили по Новобахмутовке и Горловке восемь и четыре мины калибром 120 миллиметров соответственно.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220818/gorlovka-1810362612.html
https://ria.ru/20220818/svo-1810356279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), гольмовский, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Гольмовский, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Гольмовскому 19 тяжелых снарядов