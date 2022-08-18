https://ria.ru/20220818/donbass-1810358476.html

В ДНР за сутки из-за украинских обстрелов погибли два человека

В ДНР за сутки из-за украинских обстрелов погибли два человека - РИА Новости, 18.08.2022

В ДНР за сутки из-за украинских обстрелов погибли два человека

Два человека погибли, еще 9 получили ранения на территории ДНР за сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:16

2022-08-18T08:16

2022-08-18T08:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 9 получили ранения на территории ДНР за сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 17 августа до 08:00 18 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 9 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220817/dnr-1810311314.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика