https://ria.ru/20220818/donbass-1810358476.html
В ДНР за сутки из-за украинских обстрелов погибли два человека
В ДНР за сутки из-за украинских обстрелов погибли два человека - РИА Новости, 18.08.2022
В ДНР за сутки из-за украинских обстрелов погибли два человека
Два человека погибли, еще 9 получили ранения на территории ДНР за сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:16
2022-08-18T08:16
2022-08-18T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 9 получили ранения на территории ДНР за сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 17 августа до 08:00 18 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 9 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220817/dnr-1810311314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
08:16 18.08.2022 (обновлено: 08:46 18.08.2022)
В ДНР за сутки из-за украинских обстрелов погибли два человека
В ДНР за сутки из-за украинских обстрелов погибли два мирных жителя, девять человек ранены