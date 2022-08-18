https://ria.ru/20220818/domingo-1810621124.html

Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой, пишут СМИ

Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022

Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой, пишут СМИ

Прославленного оперного певца Пласидо Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T23:57

2022-08-18T23:57

2022-08-18T23:57

буэнос-айрес (город)

пласидо доминго

в мире

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прославленного оперного певца Пласидо Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной, людей в Аргентине, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на близкие к следствию источники.О ликвидации крупной секты, действовавшей под названием "Школа йоги Буэнос-Айреса", аргентинские правоохранители сообщили на прошлой неделе. Согласно предварительным данным расследования, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для отмывания похищенных денег и имущества создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.Как сообщает издание, в распоряжении следователей оказались аудиозаписи разговоров с участием, предположительно, самого Доминго, лидера секты Хуана Перковича и посредницы.В первой части записи некая Сусана Менделевич сообщает Перковичу, что испанский тенор хочет "посетить нас". Он в ответ санкционирует использование "Музея", как среди сектантов называли здание в центре Буэнос-Айреса, предназначенное для сексуальных встреч. Затем слышится голос Доминго, который объясняет Менделевич, как с ним встретиться, чтобы это не заметили его агенты.В заключительной части записи женщина снова обращается к лидеру секты и докладывает ему об этих договоренностях.Источники указывают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Они отмечают, что следствию еще предстоит изучить "огромное количество бумажной и цифровой документации".

https://ria.ru/20220302/domingo-1776092205.html

буэнос-айрес (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

буэнос-айрес (город), пласидо доминго, в мире