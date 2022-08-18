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Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
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Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой, пишут СМИ
Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой, пишут СМИ
Прославленного оперного певца Пласидо Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:57
2022-08-18T23:57
буэнос-айрес (город)
пласидо доминго
в мире
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прославленного оперного певца Пласидо Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной, людей в Аргентине, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на близкие к следствию источники.О ликвидации крупной секты, действовавшей под названием "Школа йоги Буэнос-Айреса", аргентинские правоохранители сообщили на прошлой неделе. Согласно предварительным данным расследования, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для отмывания похищенных денег и имущества создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.Как сообщает издание, в распоряжении следователей оказались аудиозаписи разговоров с участием, предположительно, самого Доминго, лидера секты Хуана Перковича и посредницы.В первой части записи некая Сусана Менделевич сообщает Перковичу, что испанский тенор хочет "посетить нас". Он в ответ санкционирует использование "Музея", как среди сектантов называли здание в центре Буэнос-Айреса, предназначенное для сексуальных встреч. Затем слышится голос Доминго, который объясняет Менделевич, как с ним встретиться, чтобы это не заметили его агенты.В заключительной части записи женщина снова обращается к лидеру секты и докладывает ему об этих договоренностях.Источники указывают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Они отмечают, что следствию еще предстоит изучить "огромное количество бумажной и цифровой документации".
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буэнос-айрес (город), пласидо доминго, в мире
Буэнос-Айрес (город), Пласидо Доминго, В мире
23:57 18.08.2022
 
Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой, пишут СМИ

Pais: Пласидо Доминго подозревают в использовании сексуальных услуг секты в Аргентине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПласидо Доминго
Пласидо Доминго - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пласидо Доминго. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прославленного оперного певца Пласидо Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной, людей в Аргентине, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на близкие к следствию источники.
О ликвидации крупной секты, действовавшей под названием "Школа йоги Буэнос-Айреса", аргентинские правоохранители сообщили на прошлой неделе. Согласно предварительным данным расследования, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для отмывания похищенных денег и имущества создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.
Как сообщает издание, в распоряжении следователей оказались аудиозаписи разговоров с участием, предположительно, самого Доминго, лидера секты Хуана Перковича и посредницы.
В первой части записи некая Сусана Менделевич сообщает Перковичу, что испанский тенор хочет "посетить нас". Он в ответ санкционирует использование "Музея", как среди сектантов называли здание в центре Буэнос-Айреса, предназначенное для сексуальных встреч. Затем слышится голос Доминго, который объясняет Менделевич, как с ним встретиться, чтобы это не заметили его агенты.
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В заключительной части записи женщина снова обращается к лидеру секты и докладывает ему об этих договоренностях.
Источники указывают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Они отмечают, что следствию еще предстоит изучить "огромное количество бумажной и цифровой документации".
 
Буэнос-Айрес (город)Пласидо ДомингоВ мире
 
 
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