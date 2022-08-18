https://ria.ru/20220818/dollar-1810509354.html

Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля

Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля - РИА Новости, 18.08.2022

Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 79,82 копейки - до 59,9570 рубля, курс евро - на 93,65 копейки, до 60,8957 рубля,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:36

2022-08-18T16:36

2022-08-18T16:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

доллар

евро

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 79,82 копейки - до 59,9570 рубля, курс евро - на 93,65 копейки, до 60,8957 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, доллар, евро