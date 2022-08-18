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Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля - РИА Новости, 18.08.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 79,82 копейки - до 59,9570 рубля, курс евро - на 93,65 копейки, до 60,8957 рубля,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:36
2022-08-18T16:36
2022-08-18T16:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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евро
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 79,82 копейки - до 59,9570 рубля, курс евро - на 93,65 копейки, до 60,8957 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, доллар, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Доллар, евро
Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля, евро — 60,90 рубля