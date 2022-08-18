https://ria.ru/20220818/dollar-1810495518.html

В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах

В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах - РИА Новости, 18.08.2022

В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах

Доллар больше нельзя назвать надежным инструментом сбережения после введения антироссийских санкций Западом. Об этом пишет образовательный Telegram-канал... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:02

2022-08-18T16:02

2022-08-18T18:38

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Доллар больше нельзя назвать надежным инструментом сбережения после введения антироссийских санкций Западом. Об этом пишет образовательный Telegram-канал Центрального банка "Финансовая культура".Как уточнили специалисты Центробанка, если человеку по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые наложили ограничительные меры, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом.В России же, по словам экспертов, следует использовать финансовые инструменты, которые не могут попасть под рестрикции Запада и быть заблокированы.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220818/yuan-1810437286.html

россия

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, санкции в отношении россии