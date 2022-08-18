16:02 18.08.2022 (обновлено: 18:38 18.08.2022)
В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах
В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах
Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Доллар больше нельзя назвать надежным инструментом сбережения после введения антироссийских санкций Западом. Об этом пишет образовательный Telegram-канал Центрального банка "Финансовая культура".
"После введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются таким надежным способом сбережений, которым многие их считали. Санкции могут ужесточаться, и ни банки, ни ЦБ не смогут на это повлиять", — отмечается в публикации.
Как уточнили специалисты Центробанка, если человеку по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые наложили ограничительные меры, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом.
В России же, по словам экспертов, следует использовать финансовые инструменты, которые не могут попасть под рестрикции Запада и быть заблокированы.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.