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В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах - РИА Новости, 18.08.2022
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В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах
В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах - РИА Новости, 18.08.2022
В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах
Доллар больше нельзя назвать надежным инструментом сбережения после введения антироссийских санкций Западом. Об этом пишет образовательный Telegram-канал... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:02
2022-08-18T18:38
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Доллар больше нельзя назвать надежным инструментом сбережения после введения антироссийских санкций Западом. Об этом пишет образовательный Telegram-канал Центрального банка "Финансовая культура".Как уточнили специалисты Центробанка, если человеку по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые наложили ограничительные меры, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом.В России же, по словам экспертов, следует использовать финансовые инструменты, которые не могут попасть под рестрикции Запада и быть заблокированы.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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экономика, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Санкции в отношении России
16:02 18.08.2022 (обновлено: 18:38 18.08.2022)
 
В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах

В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Доллар больше нельзя назвать надежным инструментом сбережения после введения антироссийских санкций Западом. Об этом пишет образовательный Telegram-канал Центрального банка "Финансовая культура".

"После введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются таким надежным способом сбережений, которым многие их считали. Санкции могут ужесточаться, и ни банки, ни ЦБ не смогут на это повлиять", — отмечается в публикации.

Как уточнили специалисты Центробанка, если человеку по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые наложили ограничительные меры, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом.
В России же, по словам экспертов, следует использовать финансовые инструменты, которые не могут попасть под рестрикции Запада и быть заблокированы.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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