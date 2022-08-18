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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей - РИА Новости, 18.08.2022

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

Рубль днем в четверг наращивает темпы роста: доллар уже торгуется дешевле 59 рублей – на минимуме с 26 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:35

2022-08-18T15:35

2022-08-18T15:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

доллар

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рубль днем в четверг наращивает темпы роста: доллар уже торгуется дешевле 59 рублей – на минимуме с 26 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.25 мск падал на 1,76 рубля, до 58,99 рубля, евро - на 1,98 рубля, до 59,69 рубля.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, доллар