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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей - РИА Новости, 18.08.2022
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей
Рубль днем в четверг наращивает темпы роста: доллар уже торгуется дешевле 59 рублей – на минимуме с 26 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:35
2022-08-18T15:35
2022-08-18T15:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рубль днем в четверг наращивает темпы роста: доллар уже торгуется дешевле 59 рублей – на минимуме с 26 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.25 мск падал на 1,76 рубля, до 58,99 рубля, евро - на 1,98 рубля, до 59,69 рубля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Доллар
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей впервые с 25 июля