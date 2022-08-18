https://ria.ru/20220818/dollar-1810337135.html

Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара

Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара - РИА Новости, 18.08.2022

Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара

Доллар США слабеет в связи со снижением спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций Запада. Об этом рассказала "Прайму" руководитель направления... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T01:35

2022-08-18T01:35

2022-08-18T01:35

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Доллар США слабеет в связи со снижением спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций Запада. Об этом рассказала "Прайму" руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.По словам эксперта, введение ограничений против России привело к появлению таких факторов поддержки рубля, как значительное сокращение импорта, снижение объемов перемещения трансграничного капитала и уменьшение туристического потока. Эти моменты также способствуют снижению значимости доллара на валютном рынке.Кроме того, введение незаконных санкций против России привело к ухудшению репутации американской валюты, а затем к началу фрагментации мировых финансовых рынков. Так, в БРИКС и ЕАЭС растут расчеты в национальных валютах, подчеркнула Михайлова."Заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли, создание собственного аналога системы расчетов (вместо SWIFT) и создание новой международной валюты, основанной на корзины валют всех стран-членов БРИКС ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчетах объемом в одну треть мирового валового продукта. Именно такой объем мировой торговли занимают страны БРИКС", — заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220817/vklady-1810032298.html

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экономика, россия, брикс, евразийский экономический союз, accent capital, доллар, рубль