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Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара - РИА Новости, 18.08.2022
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Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара
Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара - РИА Новости, 18.08.2022
Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара
Доллар США слабеет в связи со снижением спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций Запада. Об этом рассказала "Прайму" руководитель направления... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T01:35
2022-08-18T01:35
экономика
россия
брикс
евразийский экономический союз
accent capital
доллар
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Доллар США слабеет в связи со снижением спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций Запада. Об этом рассказала "Прайму" руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.По словам эксперта, введение ограничений против России привело к появлению таких факторов поддержки рубля, как значительное сокращение импорта, снижение объемов перемещения трансграничного капитала и уменьшение туристического потока. Эти моменты также способствуют снижению значимости доллара на валютном рынке.Кроме того, введение незаконных санкций против России привело к ухудшению репутации американской валюты, а затем к началу фрагментации мировых финансовых рынков. Так, в БРИКС и ЕАЭС растут расчеты в национальных валютах, подчеркнула Михайлова."Заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли, создание собственного аналога системы расчетов (вместо SWIFT) и создание новой международной валюты, основанной на корзины валют всех стран-членов БРИКС ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчетах объемом в одну треть мирового валового продукта. Именно такой объем мировой торговли занимают страны БРИКС", — заключила собеседница агентства.
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экономика, россия, брикс, евразийский экономический союз, accent capital, доллар, рубль
Экономика, Россия, БРИКС, Евразийский экономический союз, Accent Capital, Доллар, Рубль
01:35 18.08.2022
 
Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара

Аналитик Михайлова заявила об ослаблении доллара США из-за снижения спроса на него

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Доллар США слабеет в связи со снижением спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций Запада. Об этом рассказала "Прайму" руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.
По словам эксперта, введение ограничений против России привело к появлению таких факторов поддержки рубля, как значительное сокращение импорта, снижение объемов перемещения трансграничного капитала и уменьшение туристического потока. Эти моменты также способствуют снижению значимости доллара на валютном рынке.
Кроме того, введение незаконных санкций против России привело к ухудшению репутации американской валюты, а затем к началу фрагментации мировых финансовых рынков. Так, в БРИКС и ЕАЭС растут расчеты в национальных валютах, подчеркнула Михайлова.
"Заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли, создание собственного аналога системы расчетов (вместо SWIFT) и создание новой международной валюты, основанной на корзины валют всех стран-членов БРИКС ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчетах объемом в одну треть мирового валового продукта. Именно такой объем мировой торговли занимают страны БРИКС", — заключила собеседница агентства.
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