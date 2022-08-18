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Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара
Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара - РИА Новости, 18.08.2022
Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара
Доллар США слабеет в связи со снижением спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций Запада. Об этом рассказала "Прайму" руководитель направления... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T01:35
2022-08-18T01:35
2022-08-18T01:35
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Доллар США слабеет в связи со снижением спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций Запада. Об этом рассказала "Прайму" руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.По словам эксперта, введение ограничений против России привело к появлению таких факторов поддержки рубля, как значительное сокращение импорта, снижение объемов перемещения трансграничного капитала и уменьшение туристического потока. Эти моменты также способствуют снижению значимости доллара на валютном рынке.Кроме того, введение незаконных санкций против России привело к ухудшению репутации американской валюты, а затем к началу фрагментации мировых финансовых рынков. Так, в БРИКС и ЕАЭС растут расчеты в национальных валютах, подчеркнула Михайлова."Заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли, создание собственного аналога системы расчетов (вместо SWIFT) и создание новой международной валюты, основанной на корзины валют всех стран-членов БРИКС ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчетах объемом в одну треть мирового валового продукта. Именно такой объем мировой торговли занимают страны БРИКС", — заключила собеседница агентства.
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экономика, россия, брикс, евразийский экономический союз, accent capital, доллар, рубль
Экономика, Россия, БРИКС, Евразийский экономический союз, Accent Capital, Доллар, Рубль
Раскрыта августовская ловушка, которую приготовили для доллара
Аналитик Михайлова заявила об ослаблении доллара США из-за снижения спроса на него