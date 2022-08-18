https://ria.ru/20220818/dnr-1810443040.html
Силы ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении
Силы ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении - РИА Новости, 18.08.2022
Силы ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении
Подразделения ДНР при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении высоту, которую украинские войска использовали как наблюдательный пункт и огневую... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:26
2022-08-18T13:26
2022-08-18T14:22
специальная военная операция на украине
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авдеевка
донецк (днр)
украина
авдеевский коксохимический завод
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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Подразделения ДНР при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении высоту, которую украинские войска использовали как наблюдательный пункт и огневую точку, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь."Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты "Бутовка". Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей", — сказал собеседник агентства.По его словам, батарея отвечает за прикрытие наступления, артподготовку по позициям украинских боевиков, подавление огневых точек.Командир отметил, что пехота шла в наступление в район населенного пункта Опытное, где бойцов "прижала украинская БМП"."Запросили поддержку артиллерии. Наши корректировщики-наводчики сразу же навели нас на цель, мы выполнили свою работу, после чего были восторженные благодарности от нашей пехоты, потому что видели прямые попадания в БМП "укропов", — добавил собеседник РИА Новости.Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, сейчас занят украинскими силовиками.Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Кроме того, в городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.
https://ria.ru/20220818/artilleriya-1810376127.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, донецк (днр), украина, авдеевский коксохимический завод
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецк (ДНР), Украина, Авдеевский коксохимический завод
13:26 18.08.2022 (обновлено: 14:22 18.08.2022)
Силы ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении
Силы ДНР при поддержке артиллерии взяли шахту "Бутовка" на Авдеевском направлении
ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Подразделения ДНР при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении высоту, которую украинские войска использовали как наблюдательный пункт и огневую точку, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь.
"Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты "Бутовка". Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, батарея отвечает за прикрытие наступления, артподготовку по позициям украинских боевиков, подавление огневых точек.
Командир отметил, что пехота шла в наступление в район населенного пункта Опытное, где бойцов "прижала украинская БМП".
"Запросили поддержку артиллерии. Наши корректировщики-наводчики сразу же навели нас на цель, мы выполнили свою работу, после чего были восторженные благодарности от нашей пехоты, потому что видели прямые попадания в БМП "укропов", — добавил собеседник РИА Новости.
Авдеевка
находится к северу от Донецка
, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, сейчас занят украинскими силовиками.
Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой
, а также южные окраины Горловки
. Кроме того, в городе расположен Авдеевский коксохимический завод
, одно из самых больших в Европе
предприятий этой отрасли.