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Командир запорожского ополчения предупредил о диверсиях Киева на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
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Командир запорожского ополчения предупредил о диверсиях Киева на ЗАЭС
Командир запорожского ополчения предупредил о диверсиях Киева на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
Командир запорожского ополчения предупредил о диверсиях Киева на ЗАЭС
В свете возможного приезда инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходимо учитывать, что Киев выбрал путь террора и попытается устроить диверсии, заявил РИА... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:21
2022-08-18T08:23
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
запорожская область
магатэ
украина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В свете возможного приезда инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходимо учитывать, что Киев выбрал путь террора и попытается устроить диверсии, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти."Не надо опасаться (диверсий) - их нужно предусматривать, потому что они (украинские власти) - террористы, и они выбрали этот путь, они по нему четко идут, по методичке. То есть будут спланированные диверсии, однозначно будут. И мы должны, если мы выстраиваем эту инспекцию, то есть обеспечиваем безопасность, каким-то образом приглашаем и с ней сотрудничаем, то нужно брать в расчет, что будут диверсии, будут провокации, будут диверсии именно жесткие", - сказал Новиков.По его словам, украинские власти действуют как террористы, а не политики."Они террористы, у них нет понятия государства. У них есть понятие делать то, что им нужно делать. Они не строят государственность, о людях они не думают, они думают совершенно о других интересах, тем более они марионетки, они марионетки американские. Им Украина, сама по себе, люди, Украина – это не те понятия, о которых они будут переживать. У них другие цели", - заявил командир ополчения.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал ранее РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, магатэ, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, МАГАТЭ, Украина
08:21 18.08.2022 (обновлено: 08:23 18.08.2022)
 
Командир запорожского ополчения предупредил о диверсиях Киева на ЗАЭС

Командир Новиков: при поездке МАГАТЭ на ЗАЭС надо учесть возможность диверсий Киева

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В свете возможного приезда инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходимо учитывать, что Киев выбрал путь террора и попытается устроить диверсии, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти.
"Не надо опасаться (диверсий) - их нужно предусматривать, потому что они (украинские власти) - террористы, и они выбрали этот путь, они по нему четко идут, по методичке. То есть будут спланированные диверсии, однозначно будут. И мы должны, если мы выстраиваем эту инспекцию, то есть обеспечиваем безопасность, каким-то образом приглашаем и с ней сотрудничаем, то нужно брать в расчет, что будут диверсии, будут провокации, будут диверсии именно жесткие", - сказал Новиков.
По его словам, украинские власти действуют как террористы, а не политики.
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"Они террористы, у них нет понятия государства. У них есть понятие делать то, что им нужно делать. Они не строят государственность, о людях они не думают, они думают совершенно о других интересах, тем более они марионетки, они марионетки американские. Им Украина, сама по себе, люди, Украина – это не те понятия, о которых они будут переживать. У них другие цели", - заявил командир ополчения.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал ранее РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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