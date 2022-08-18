https://ria.ru/20220818/demontazh-1810451880.html
Власти Нарвы считают решение о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным
Власти Нарвы считают решение о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным - РИА Новости, 18.08.2022
Власти Нарвы считают решение о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным
Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков считает, что решение правительства Эстонии о демонтаже установленных на территории Нарвы... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:02
2022-08-18T14:02
2022-08-18T14:12
в мире
кая каллас
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ида-вирумаа
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т-34
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков считает, что решение правительства Эстонии о демонтаже установленных на территории Нарвы танка-памятника Т-34 и других советских военных монументов было незаконным.По словам чиновника, решение премьер-министра Эстонии Каи Каллас и правительства нарушило конституционные права и свободы граждан страны (право на частную собственность, свободу мнений и убеждений, свободу слова и другие).Политик отметил, что Эстония — правовое государство, где власть принадлежит народу, а не чиновникам, и где правит закон, а не бюрократия."Мы настоятельно призываем вас не раскалывать общество искусственно, потому что в стране и так много тревожных ситуаций и проблем, которые необходимо решать немедленно. Мы надеемся быть услышанными правительством своей страны", — говорится в обращении.В связи с этим Жаворонков просит предоставить горсобранию документы обо всех решениях правительства о демонтаже мемориалов советской эпохи и правовое обоснование этих действий, которые позволили, как считает Жаворонков, нарушить конституцию страны.На этой неделе в Нарве демонтировали танк Т-34 и еще шесть советских памятников. Монумент отвезли в военный музей в поселке Виймси под Таллином. Кроме того, братская могила погибших во Второй мировой войне на берегу реки Нарвы получила нейтральное надгробие.На сносе советских памятников по всей Эстонии настаивала премьер-министр Кая Каллас. В начале августа она призвала демонтировать их как можно быстрее, обосновав это соображениями безопасности.Власти Нарвы выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник перенесли по решению правительства.Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и освободили город.
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в мире, кая каллас, нарва, ида-вирумаа, эстония, т-34, великая отечественная война (1941-1945), таллин
В мире, Кая Каллас, Нарва, Ида-Вирумаа, Эстония, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945), Таллин
14:02 18.08.2022 (обновлено: 14:12 18.08.2022)
Власти Нарвы считают решение о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным
Председатель горсобрания Нарвы Жаворонков: Эстония незаконно демонтировала памятник Т-34
ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков считает, что решение правительства Эстонии о демонтаже установленных на территории Нарвы танка-памятника Т-34 и других советских военных монументов было незаконным.
По словам чиновника, решение премьер-министра Эстонии Каи Каллас
и правительства нарушило конституционные права и свободы граждан страны (право на частную собственность, свободу мнений и убеждений, свободу слова и другие).
"С глубоким сожалением местное самоуправление города Нарвы, значительная часть жителей Нарвы, уезда Ида-Вирумаа и Эстонии вынуждены констатировать совершенный вами политический и правовой произвол в отношении нашего имущества, имеющего неоценимую историческую ценность и ценное значение для жителей региона", — приводит пресс-служба горсобрания фрагмент письма Жаворонкова главе кабинета министров.
Политик отметил, что Эстония — правовое государство, где власть принадлежит народу, а не чиновникам, и где правит закон, а не бюрократия.
"Мы настоятельно призываем вас не раскалывать общество искусственно, потому что в стране и так много тревожных ситуаций и проблем, которые необходимо решать немедленно. Мы надеемся быть услышанными правительством своей страны", — говорится в обращении.
В связи с этим Жаворонков просит предоставить горсобранию документы обо всех решениях правительства о демонтаже мемориалов советской эпохи и правовое обоснование этих действий, которые позволили, как считает Жаворонков, нарушить конституцию страны.
На этой неделе в Нарве
демонтировали танк Т-34
и еще шесть советских памятников. Монумент отвезли в военный музей в поселке Виймси под Таллином
. Кроме того, братская могила погибших во Второй мировой войне на берегу реки Нарвы получила нейтральное надгробие.
На сносе советских памятников по всей Эстонии настаивала премьер-министр Кая Каллас
. В начале августа она призвала демонтировать их как можно быстрее, обосновав это соображениями безопасности.
Власти Нарвы выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник перенесли по решению правительства.
Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и освободили город.