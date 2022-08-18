https://ria.ru/20220818/demontazh-1810451880.html

Власти Нарвы считают решение о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным

Власти Нарвы считают решение о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным - РИА Новости, 18.08.2022

Власти Нарвы считают решение о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным

Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков считает, что решение правительства Эстонии о демонтаже установленных на территории Нарвы... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:02

2022-08-18T14:02

2022-08-18T14:12

в мире

кая каллас

нарва

ида-вирумаа

эстония

т-34

великая отечественная война (1941-1945)

таллин

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков считает, что решение правительства Эстонии о демонтаже установленных на территории Нарвы танка-памятника Т-34 и других советских военных монументов было незаконным.По словам чиновника, решение премьер-министра Эстонии Каи Каллас и правительства нарушило конституционные права и свободы граждан страны (право на частную собственность, свободу мнений и убеждений, свободу слова и другие).Политик отметил, что Эстония — правовое государство, где власть принадлежит народу, а не чиновникам, и где правит закон, а не бюрократия."Мы настоятельно призываем вас не раскалывать общество искусственно, потому что в стране и так много тревожных ситуаций и проблем, которые необходимо решать немедленно. Мы надеемся быть услышанными правительством своей страны", — говорится в обращении.В связи с этим Жаворонков просит предоставить горсобранию документы обо всех решениях правительства о демонтаже мемориалов советской эпохи и правовое обоснование этих действий, которые позволили, как считает Жаворонков, нарушить конституцию страны.На этой неделе в Нарве демонтировали танк Т-34 и еще шесть советских памятников. Монумент отвезли в военный музей в поселке Виймси под Таллином. Кроме того, братская могила погибших во Второй мировой войне на берегу реки Нарвы получила нейтральное надгробие.На сносе советских памятников по всей Эстонии настаивала премьер-министр Кая Каллас. В начале августа она призвала демонтировать их как можно быстрее, обосновав это соображениями безопасности.Власти Нарвы выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник перенесли по решению правительства.Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и освободили город.

https://ria.ru/20220818/pamyatnik-1810447371.html

https://ria.ru/20220817/t-34-1810196600.html

https://ria.ru/20220812/pamyatnik-1809076100.html

нарва

ида-вирумаа

эстония

таллин

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в мире, кая каллас, нарва, ида-вирумаа, эстония, т-34, великая отечественная война (1941-1945), таллин