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Эксперт Роспотребнадзора рассказал о причине появления штамма "дельтакрон" - РИА Новости, 18.08.2022
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Эксперт Роспотребнадзора рассказал о причине появления штамма "дельтакрон"
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о причине появления штамма "дельтакрон" - РИА Новости, 18.08.2022
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о причине появления штамма "дельтакрон"
Вариант коронавируса "дельтакрон" появился из-за того, что один человек заразился сразу двумя вариантами – "дельтой" и "омикроном", происходит это нечасто, но... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T05:46
2022-08-18T05:46
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "дельтакрон" появился из-за того, что один человек заразился сразу двумя вариантами – "дельтой" и "омикроном", происходит это нечасто, но такое возможно, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Ранее сообщалось, что в России было выявлено шесть случаев "дельтакрона", все пациенты перенесли болезнь в лёгкой форме, госпитализация никому не потребовалась.Исследования показывают, что одновременное инфицирование двумя разными вариантами коронавируса возможно, но встречается это нечасто, пояснил специалист.В целом, о появлении гибридных вариантов, к которым относится и "дельтакрон", было известно давно, для вируса гриппа это вообще типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, отметил Семенов.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
05:46 18.08.2022
 
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о причине появления штамма "дельтакрон"

Эксперт Роспотребнадзора Семенов рассказал о причине появления штамма "дельтакрон"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в пункте тестирования на коронавирус
Медицинский работник в пункте тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "дельтакрон" появился из-за того, что один человек заразился сразу двумя вариантами – "дельтой" и "омикроном", происходит это нечасто, но такое возможно, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.
Ранее сообщалось, что в России было выявлено шесть случаев "дельтакрона", все пациенты перенесли болезнь в лёгкой форме, госпитализация никому не потребовалась.
"Действительно появление "дельтакрона" означает, что когда-то произошло одновременное инфицирование пациента вариантом "дельта" и вариантом "омикрон". Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации", - сказал Семенов.
Исследования показывают, что одновременное инфицирование двумя разными вариантами коронавируса возможно, но встречается это нечасто, пояснил специалист.
В целом, о появлении гибридных вариантов, к которым относится и "дельтакрон", было известно давно, для вируса гриппа это вообще типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, отметил Семенов.
 
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