В Петербурге завели дело на эксгибициониста, пришедшего на детскую площадку
Следствие завело дело на эксгибициониста, пришедшего на детскую площадку в Петербурге
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об иных действиях сексуального характера после появления на детской площадке в Санкт-Петербурге психически больного эксгибициониста без одежды, сообщает ГСУСК РФ по Петербургу.
"Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что к преступлению причастен 49-летний местный житель, страдающий психическим заболеванием.
"По версии следствия 16 августа… мужчина, будучи полностью обнаженным на детской площадке, расположенной около одного из домов по улице Маршала Казакова, демонстрировал свои половые органы малолетним детям", - информируют в городском следственном ведомстве.
В настоящее время подозреваемый госпитализирован в психиатрическую больницу, где находится в реанимационном отделении в бессознательном состоянии. Пока он не может участвовать в следственных действиях, уточняют в ГСУСК.
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