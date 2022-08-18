https://ria.ru/20220818/chernozem-1810381225.html
"Ария" и Бутусов: более 30 групп примут участие в рок-фестивале "Чернозем"
"Ария" и Бутусов: более 30 групп примут участие в рок-фестивале "Чернозем" - РИА Новости, 18.08.2022
"Ария" и Бутусов: более 30 групп примут участие в рок-фестивале "Чернозем"
Более 30 российских рок-групп примут участие в фестивале "Чернозем", который пройдет с 19 по 21 августа под Воронежем, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:09
2022-08-18T11:09
2022-08-18T11:09
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ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Более 30 российских рок-групп примут участие в фестивале "Чернозем", который пройдет с 19 по 21 августа под Воронежем, сообщило правительство региона.В прошлом году мероприятие сперва было перенесено с августа на сентябрь, а затем и вовсе отменено из-за ситуации с COVID-19. В этом году фестиваль состоится в Рамонском районе у "Сити-парка "Град".По данным облправительства, на "Черноземе" можно будет услышать "все многообразие жанров рока — от альтернативы (25/17) и пауэр -метала ("Эпидемия") до нуар-шансона ("Аффинаж") и смелых сочетаний рока и, например, эстрадной музыки 70-х (Биртман)".По словам организаторов мероприятия, на площадке фестиваля также можно будет увидеть знаменитую скульптуру нововоронежской Аленки.Ранее стало известно, что группа Anacondaz планирует судиться из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми.
https://ria.ru/20220817/zemlyane-1810160990.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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знаменитости, ария, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Ария, Шоу-бизнес
"Ария" и Бутусов: более 30 групп примут участие в рок-фестивале "Чернозем"
Более 30 групп примут участие в рок-фестивале "Чернозем" под Воронежем
ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Более 30 российских рок-групп примут участие в фестивале "Чернозем", который пройдет с 19 по 21 августа под Воронежем, сообщило правительство региона.
В прошлом году мероприятие сперва было перенесено с августа на сентябрь, а затем и вовсе отменено из-за ситуации с COVID-19. В этом году фестиваль состоится в Рамонском районе у "Сити-парка "Град".
"В фестивале примут участие более 30 российских рок-групп — все они выступят с полноценными концертными сетами. Здесь будут и легенды рока вроде "Арии" и Бутусова, и молодые команды, включая местных воронежских музыкантов, и панк-опера "Кащей бессмертный" по мотивам культового альбома "Сектора Газа" с участием дочери Юрия Хоя и музыкантов золотого состава "Сектора", – говорится в сообщении.
По данным облправительства, на "Черноземе" можно будет услышать "все многообразие жанров рока — от альтернативы (25/17) и пауэр -метала ("Эпидемия") до нуар-шансона ("Аффинаж") и смелых сочетаний рока и, например, эстрадной музыки 70-х (Биртман)".
По словам организаторов мероприятия, на площадке фестиваля также можно будет увидеть знаменитую скульптуру нововоронежской Аленки.
Ранее стало известно, что группа Anacondaz планирует
судиться из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми.