https://ria.ru/20220818/chernozem-1810381225.html

"Ария" и Бутусов: более 30 групп примут участие в рок-фестивале "Чернозем"

"Ария" и Бутусов: более 30 групп примут участие в рок-фестивале "Чернозем" - РИА Новости, 18.08.2022

"Ария" и Бутусов: более 30 групп примут участие в рок-фестивале "Чернозем"

Более 30 российских рок-групп примут участие в фестивале "Чернозем", который пройдет с 19 по 21 августа под Воронежем, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:09

2022-08-18T11:09

2022-08-18T11:09

шоубиз

знаменитости

ария

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799649722_109:262:1920:1280_1920x0_80_0_0_4491e938618cf52d1b11f7efa8dc0d18.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Более 30 российских рок-групп примут участие в фестивале "Чернозем", который пройдет с 19 по 21 августа под Воронежем, сообщило правительство региона.В прошлом году мероприятие сперва было перенесено с августа на сентябрь, а затем и вовсе отменено из-за ситуации с COVID-19. В этом году фестиваль состоится в Рамонском районе у "Сити-парка "Град".По данным облправительства, на "Черноземе" можно будет услышать "все многообразие жанров рока — от альтернативы (25/17) и пауэр -метала ("Эпидемия") до нуар-шансона ("Аффинаж") и смелых сочетаний рока и, например, эстрадной музыки 70-х (Биртман)".По словам организаторов мероприятия, на площадке фестиваля также можно будет увидеть знаменитую скульптуру нововоронежской Аленки.Ранее стало известно, что группа Anacondaz планирует судиться из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми.

https://ria.ru/20220817/zemlyane-1810160990.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ария, шоу-бизнес