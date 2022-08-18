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Ветераны "Спартака" и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске - РИА Новости, 18.08.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220818/cherkessk-1810504153.html
Ветераны "Спартака" и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске
Ветераны "Спартака" и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске - РИА Новости, 18.08.2022
Ветераны "Спартака" и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске
В столице Карачаево-Черкесии в субботу, 20 августа, в день открытия стадиона, сразятся ветераны московского "Спартака" и сборной КЧР, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:21
2022-08-18T16:21
карачаево-черкесская республика
спорт
черкесск
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ЧЕРКЕССК, 18 авг – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии в субботу, 20 августа, в день открытия стадиона, сразятся ветераны московского "Спартака" и сборной КЧР, сообщили в пресс-службе главы КЧР.В Черкесске после реконструкции откроется главный республиканский стадион на 9 тысяч зрительских мест. В рамках открытия спортобъекта пройдет парад спортсменов детско-юношеских школ республики, будет зажжена "Чаша Победы", легкоатлеты внесут на новый стадион факел "Победы". Ключевым событием мероприятия станет товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии – ветеранской команды "Нарт" из Черкесска.Реконструкция спортивного комплекса "Нарт" проведена в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Одновременно на стадионе могут заниматься 380 спортсменов.Спорткомплекс предназначен для круглогодичного проведения соревнований по футболу, в беге, прыжкам в длину, прыжкам в высоту с шестом, волейболу, баскетболу, метанию диска, молота, яра, силовой гимнастики, а также для прохождения комплекса ГТО.За последние десять лет в Карачаево-Черкесии построено около 130 спортивных объектов.
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спорт, черкесск
Карачаево-Черкесская Республика, Спорт, Черкесск
16:21 18.08.2022
 

Ветераны "Спартака" и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВетераны "Спартака" и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске
Ветераны Спартака и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 18 авг – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии в субботу, 20 августа, в день открытия стадиона, сразятся ветераны московского "Спартака" и сборной КЧР, сообщили в пресс-службе главы КЧР.
В Черкесске после реконструкции откроется главный республиканский стадион на 9 тысяч зрительских мест. В рамках открытия спортобъекта пройдет парад спортсменов детско-юношеских школ республики, будет зажжена "Чаша Победы", легкоатлеты внесут на новый стадион факел "Победы". Ключевым событием мероприятия станет товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии – ветеранской команды "Нарт" из Черкесска.
В КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи Махар - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 16:35Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи
Реконструкция спортивного комплекса "Нарт" проведена в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Одновременно на стадионе могут заниматься 380 спортсменов.
Спорткомплекс предназначен для круглогодичного проведения соревнований по футболу, в беге, прыжкам в длину, прыжкам в высоту с шестом, волейболу, баскетболу, метанию диска, молота, яра, силовой гимнастики, а также для прохождения комплекса ГТО.
За последние десять лет в Карачаево-Черкесии построено около 130 спортивных объектов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаСпортЧеркесск
 
 
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