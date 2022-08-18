https://ria.ru/20220818/cherkessk-1810504153.html

Ветераны "Спартака" и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске

Ветераны "Спартака" и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске - РИА Новости, 18.08.2022

Ветераны "Спартака" и сборной КЧР сыграют на открытии стадиона в Черкесске

В столице Карачаево-Черкесии в субботу, 20 августа, в день открытия стадиона, сразятся ветераны московского "Спартака" и сборной КЧР, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:21

2022-08-18T16:21

2022-08-18T16:21

карачаево-черкесская республика

спорт

черкесск

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ЧЕРКЕССК, 18 авг – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии в субботу, 20 августа, в день открытия стадиона, сразятся ветераны московского "Спартака" и сборной КЧР, сообщили в пресс-службе главы КЧР.В Черкесске после реконструкции откроется главный республиканский стадион на 9 тысяч зрительских мест. В рамках открытия спортобъекта пройдет парад спортсменов детско-юношеских школ республики, будет зажжена "Чаша Победы", легкоатлеты внесут на новый стадион факел "Победы". Ключевым событием мероприятия станет товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Карачаево-Черкесии – ветеранской команды "Нарт" из Черкесска.Реконструкция спортивного комплекса "Нарт" проведена в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Одновременно на стадионе могут заниматься 380 спортсменов.Спорткомплекс предназначен для круглогодичного проведения соревнований по футболу, в беге, прыжкам в длину, прыжкам в высоту с шестом, волейболу, баскетболу, метанию диска, молота, яра, силовой гимнастики, а также для прохождения комплекса ГТО.За последние десять лет в Карачаево-Черкесии построено около 130 спортивных объектов.

https://ria.ru/20220810/konkurs-1808656876.html

черкесск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спорт, черкесск