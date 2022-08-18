https://ria.ru/20220818/byudzhet-1810441850.html
Бюджет Ленобласти за полгода нарастил доходы почти в 1,5 раза
Бюджет Ленобласти за полгода нарастил доходы почти в 1,5 раза - РИА Новости, 18.08.2022
Бюджет Ленобласти за полгода нарастил доходы почти в 1,5 раза
Бюджет Ленинградской области в первом полугодии нарастил доходы почти в полтора раза, а расходы традиционно направил на социальные цели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:20
2022-08-18T13:20
2022-08-18T13:20
ленинградская область
кингисепп
винница
налоги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Бюджет Ленинградской области в первом полугодии нарастил доходы почти в полтора раза, а расходы традиционно направил на социальные цели, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, за первые шесть месяцев 2022 года в бюджет Ленинградской области поступило 99,3 миллиарда рублей. Значительную часть суммы, 87,7 миллиарда рублей, составляют налоговые и неналоговые поступления. При этом их объем с января по июнь 2022 года на 40,3% или 25,2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года."Рост доходов в областной бюджет связан с увеличением налоговых отчислений на прибыль организаций, доходы физических лиц, имущество организаций, транспортный налог, акцизы и прочие налоговые доходы — всего свыше 85 миллиардов рублей",- сообщил собеседник агентства.Этот показатель в 1,4 раза выше значений за аналогичный период прошлого года."Добиться увеличения поступлений в бюджет в первом полугодии нам удалось за счет эффективных мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации и создания условий для развития малого и среднего бизнеса", — отметил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков добавив, что при этом расходы областного бюджета в первом полугодии составили 89,2 миллиарда рублей.В разрезе государственных программ большую часть средств направили на образование — 23,9 миллиарда рублей, здравоохранение — 14,7 миллиарда рублей и социальную поддержку граждан — 14,3 миллиарда рублей. Еще 5,7 миллиарда рублей выделены на сферу ЖКХ, а 5,6 миллиарда рублей пошли на развитие транспортной системы."В итоге за первые шесть месяцев в Ленинградской области открылись детские сады в Новосаратовке и Виннице, новые школы в Сосново, Новогорелово, Кудрово, готовятся к открытию образовательные учреждения в Мурино, обновлен транспортный парк, начали работу бассейны в Кингисеппе и Гатчине, продолжается реконструкция водоочистных сооружений, благоустройство общественных территорий и ремонт дорог, в Луге и Лодейном Поле строятся дом для расселения аварийного жилья", — отметил Роман Марков.
https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805365658.html
https://ria.ru/20220718/inflyatsiya-1803196754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кингисепп, винница, налоги
Ленинградская область , Кингисепп, Винница, Налоги
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Бюджет Ленинградской области в первом полугодии нарастил доходы почти в полтора раза, а расходы традиционно направил на социальные цели, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, за первые шесть месяцев 2022 года в бюджет Ленинградской области поступило 99,3 миллиарда рублей. Значительную часть суммы, 87,7 миллиарда рублей, составляют налоговые и неналоговые поступления. При этом их объем с января по июнь 2022 года на 40,3% или 25,2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Рост доходов в областной бюджет связан с увеличением налоговых отчислений на прибыль организаций, доходы физических лиц, имущество организаций, транспортный налог, акцизы и прочие налоговые доходы — всего свыше 85 миллиардов рублей",- сообщил собеседник агентства.
Этот показатель в 1,4 раза выше значений за аналогичный период прошлого года.
"Добиться увеличения поступлений в бюджет в первом полугодии нам удалось за счет эффективных мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации и создания условий для развития малого и среднего бизнеса", — отметил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков добавив, что при этом расходы областного бюджета в первом полугодии составили 89,2 миллиарда рублей.
В разрезе государственных программ большую часть средств направили на образование — 23,9 миллиарда рублей, здравоохранение — 14,7 миллиарда рублей и социальную поддержку граждан — 14,3 миллиарда рублей. Еще 5,7 миллиарда рублей выделены на сферу ЖКХ, а 5,6 миллиарда рублей пошли на развитие транспортной системы.
"В итоге за первые шесть месяцев в Ленинградской области открылись детские сады в Новосаратовке и Виннице
, новые школы в Сосново, Новогорелово, Кудрово, готовятся к открытию образовательные учреждения в Мурино, обновлен транспортный парк, начали работу бассейны в Кингисеппе
и Гатчине
, продолжается реконструкция водоочистных сооружений, благоустройство общественных территорий и ремонт дорог, в Луге
и Лодейном Поле строятся дом для расселения аварийного жилья", — отметил Роман Марков.