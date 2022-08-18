https://ria.ru/20220818/bumaga-1810363827.html

В Германии нашли способ отапливать дом при помощи туалетной бумаги

В Германии нашли способ отапливать дом при помощи туалетной бумаги - РИА Новости, 18.08.2022

В Германии нашли способ отапливать дом при помощи туалетной бумаги

Самодельные горелки из туалетной бумаги и генератор на случай отключений электричества — так пятидесятилетний Дирк, житель небольшого немецкого города... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:06

2022-08-18T09:06

2022-08-18T13:23

в мире

германия

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БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости. Самодельные горелки из туалетной бумаги и генератор на случай отключений электричества — так пятидесятилетний Дирк, житель небольшого немецкого города Нейенхаген под Берлином, готовится к зиме. О том, как он намерен экономить на классическом отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги и чего он ждет через несколько месяцев, мужчина рассказал РИА Новости."Я живу в очень старом доме, 1931 года постройки. Он плохо сохраняет тепло, поэтому еще прошлой зимой я начал пробовать дополнительно обогревать его при помощи самодельной горелки", — рассказал собеседник агентства. По его словам, он засунул целый рулон туалетной бумаги в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег."В результате я получил своего рода небольшую самодельную печь, которая довольно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил ее, она какое-то время еще держала тепло. Таким способом буду греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны вырасти в несколько раз", — сказал мужчина.Он уточнил, что для экономии он намерен отключить отопление во всех комнатах, кроме одной, где он будет проводить большую часть времени, но даже в ней использовать классическое отопление Дирк планирует минимально. При этом доводить температуру до комфортного уровня мужчина намерен при помощи своих горелок.Он признает, что способ не самый безопасный: за пламенем нужен глаз да глаз. "Да, это, по сути, открытое пламя в закрытом помещении, но зато хорошая альтернатива классическому отоплению", — уверен немец.К предстоящей зиме он купил 120 литров спирта за 300 евро, подсчитав, что этого хватит как раз на 3 зимних месяца. Также мужчина подготовил большое количество пустых консервных банок. Согласно его подсчетам, одно такое устройство может гореть в течение часа и способно увеличить температуру в комнате на 2 градуса, при использовании трех таких горелок одновременно в помещении становится теплее на 6 градусов. Чтобы потушить пламя, немец использует бирдекель — подставку под пивные кружки.Дирк не исключает, что на фоне энергетического коллапса ближайшей зимой могут быть перебои с электричеством, поэтому он решил обезопасить себя и соорудить электрогенератор."Я купил себе аппарат, к которому можно прикрепить розетку или даже несколько, USB, и с его помощью при необходимости зарядить мобильник или ноутбук и даже подключить холодильник", — рассказывает он. Устройство снабжено компрессором, работает на бензине и при этом очень тихо. Его хватит и для соседей, уверен мужчина.Еще одной важной частью подготовки Дирка к грядущей непростой зиме стала закупка продуктов впрок. "Я заполнил свой подвал консервами, хлебом длительного хранения и другой едой, потому что хорошо помню времена пандемии", — пояснил собеседник, добавив, что ситуация может быть хуже, чем во время локдауна."Даже если я ошибаюсь и все будет спокойно, я просто использую эти продукты позже", — заключил немец.

https://ria.ru/20220807/pensionery-1807433850.html

https://ria.ru/20220626/ekonomiya-1798170006.html

https://ria.ru/20220723/otoplenie-1804443712.html

германия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия