https://ria.ru/20220818/bronezhilety-1810435525.html
Во Львове начинают производить бронежилеты для детей
Во Львове начинают производить бронежилеты для детей - РИА Новости, 18.08.2022
Во Львове начинают производить бронежилеты для детей
Львовский оборонный кластер (ЛОК) начинает производство детских бронежилетов, а также обшивку броней гражданских автомобилей для эвакуации из зоны боевых... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:53
2022-08-18T12:53
2022-08-18T12:53
в мире
министерство обороны украины
львов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Львовский оборонный кластер (ЛОК) начинает производство детских бронежилетов, а также обшивку броней гражданских автомобилей для эвакуации из зоны боевых действий, сообщил глава правления кластера Максим Плехов.Министерство обороны Украины определило ЛОК основным координатором волонтерского движения по изготовлению бронежилетов на период военного положения."Львовский оборонный кластер начнет производить бронежилеты для детей, которых будут эвакуировать из зоны боевых действий, а также для медиков. Кроме того, в нем будут обшивать броней гражданские авто, отправляющиеся на передовую (для эвакуации людей оттуда - ред.)", - приводит слова Плехова телеканал "Общественное Львов".По его словам, в состав кластера сейчас входит порядка десяти предприятий, которые в сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества и местными властями наладили процесс изготовления бронежилетов. Так, по информации представителя ЛОК, предприниматели выполняют работы по себестоимости, а материалы, производство, логистику и оплату работникам "покрывают за счет доноров".С начала российской спецоперации кластер изготовил и передал бесплатно украинским военным около 80 тысяч бронежилетов, при этом в день изготовляется до 2000 жилетов.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны украины, львов
В мире, Министерство обороны Украины, Львов
Во Львове начинают производить бронежилеты для детей
Во Львове начинают производить бронежилеты для детей для эвакуации из зоны боевых действий
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Львовский оборонный кластер (ЛОК) начинает производство детских бронежилетов, а также обшивку броней гражданских автомобилей для эвакуации из зоны боевых действий, сообщил
глава правления кластера Максим Плехов.
Министерство обороны Украины
определило ЛОК основным координатором волонтерского движения по изготовлению бронежилетов на период военного положения.
"Львовский оборонный кластер начнет производить бронежилеты для детей, которых будут эвакуировать из зоны боевых действий, а также для медиков. Кроме того, в нем будут обшивать броней гражданские авто, отправляющиеся на передовую (для эвакуации людей оттуда - ред.)", - приводит слова Плехова телеканал "Общественное Львов".
По его словам, в состав кластера сейчас входит порядка десяти предприятий, которые в сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества и местными властями наладили процесс изготовления бронежилетов. Так, по информации представителя ЛОК, предприниматели выполняют работы по себестоимости, а материалы, производство, логистику и оплату работникам "покрывают за счет доноров".
С начала российской спецоперации кластер изготовил и передал бесплатно украинским военным около 80 тысяч бронежилетов, при этом в день изготовляется до 2000 жилетов.