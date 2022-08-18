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Во Львове начинают производить бронежилеты для детей - РИА Новости, 18.08.2022
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Во Львове начинают производить бронежилеты для детей
Во Львове начинают производить бронежилеты для детей - РИА Новости, 18.08.2022
Во Львове начинают производить бронежилеты для детей
Львовский оборонный кластер (ЛОК) начинает производство детских бронежилетов, а также обшивку броней гражданских автомобилей для эвакуации из зоны боевых... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:53
2022-08-18T12:53
в мире
министерство обороны украины
львов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Львовский оборонный кластер (ЛОК) начинает производство детских бронежилетов, а также обшивку броней гражданских автомобилей для эвакуации из зоны боевых действий, сообщил глава правления кластера Максим Плехов.Министерство обороны Украины определило ЛОК основным координатором волонтерского движения по изготовлению бронежилетов на период военного положения."Львовский оборонный кластер начнет производить бронежилеты для детей, которых будут эвакуировать из зоны боевых действий, а также для медиков. Кроме того, в нем будут обшивать броней гражданские авто, отправляющиеся на передовую (для эвакуации людей оттуда - ред.)", - приводит слова Плехова телеканал "Общественное Львов".По его словам, в состав кластера сейчас входит порядка десяти предприятий, которые в сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества и местными властями наладили процесс изготовления бронежилетов. Так, по информации представителя ЛОК, предприниматели выполняют работы по себестоимости, а материалы, производство, логистику и оплату работникам "покрывают за счет доноров".С начала российской спецоперации кластер изготовил и передал бесплатно украинским военным около 80 тысяч бронежилетов, при этом в день изготовляется до 2000 жилетов.
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в мире, министерство обороны украины, львов
В мире, Министерство обороны Украины, Львов
12:53 18.08.2022
 
Во Львове начинают производить бронежилеты для детей

Во Львове начинают производить бронежилеты для детей для эвакуации из зоны боевых действий

© РИА Новости / Александр ХроленкоЗападная Украина, город Львов
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Александр Хроленко
Западная Украина, город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Львовский оборонный кластер (ЛОК) начинает производство детских бронежилетов, а также обшивку броней гражданских автомобилей для эвакуации из зоны боевых действий, сообщил глава правления кластера Максим Плехов.
Министерство обороны Украины определило ЛОК основным координатором волонтерского движения по изготовлению бронежилетов на период военного положения.
"Львовский оборонный кластер начнет производить бронежилеты для детей, которых будут эвакуировать из зоны боевых действий, а также для медиков. Кроме того, в нем будут обшивать броней гражданские авто, отправляющиеся на передовую (для эвакуации людей оттуда - ред.)", - приводит слова Плехова телеканал "Общественное Львов".
По его словам, в состав кластера сейчас входит порядка десяти предприятий, которые в сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества и местными властями наладили процесс изготовления бронежилетов. Так, по информации представителя ЛОК, предприниматели выполняют работы по себестоимости, а материалы, производство, логистику и оплату работникам "покрывают за счет доноров".
С начала российской спецоперации кластер изготовил и передал бесплатно украинским военным около 80 тысяч бронежилетов, при этом в день изготовляется до 2000 жилетов.
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