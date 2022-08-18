https://ria.ru/20220818/bronezhilety-1810435525.html

Во Львове начинают производить бронежилеты для детей

Во Львове начинают производить бронежилеты для детей - РИА Новости, 18.08.2022

Во Львове начинают производить бронежилеты для детей

Львовский оборонный кластер (ЛОК) начинает производство детских бронежилетов, а также обшивку броней гражданских автомобилей для эвакуации из зоны боевых... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:53

2022-08-18T12:53

2022-08-18T12:53

в мире

министерство обороны украины

львов

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Львовский оборонный кластер (ЛОК) начинает производство детских бронежилетов, а также обшивку броней гражданских автомобилей для эвакуации из зоны боевых действий, сообщил глава правления кластера Максим Плехов.Министерство обороны Украины определило ЛОК основным координатором волонтерского движения по изготовлению бронежилетов на период военного положения."Львовский оборонный кластер начнет производить бронежилеты для детей, которых будут эвакуировать из зоны боевых действий, а также для медиков. Кроме того, в нем будут обшивать броней гражданские авто, отправляющиеся на передовую (для эвакуации людей оттуда - ред.)", - приводит слова Плехова телеканал "Общественное Львов".По его словам, в состав кластера сейчас входит порядка десяти предприятий, которые в сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества и местными властями наладили процесс изготовления бронежилетов. Так, по информации представителя ЛОК, предприниматели выполняют работы по себестоимости, а материалы, производство, логистику и оплату работникам "покрывают за счет доноров".С начала российской спецоперации кластер изготовил и передал бесплатно украинским военным около 80 тысяч бронежилетов, при этом в день изготовляется до 2000 жилетов.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

львов

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, министерство обороны украины, львов