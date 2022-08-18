18:53 18.08.2022 (обновлено: 19:28 18.08.2022)
МИД: Германия не выполняет обязательства перед блокадниками Ленинграда
Нечаев: Берлин затягивает выполнение взятых обязательств перед блокадниками Ленинграда
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Берлин затягивает выполнение взятых на себя обязательств перед блокадниками Ленинграда, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Вынужден констатировать, что данная инициатива на сегодняшний день оказалась под угрозой срыва", — сказал Нечаев.
С мая этого года уполномоченная Берлином организация "Германское общество по международному сотрудничеству" (GIZ) приостановила без объяснения причин выполнение взятых на себя обязательств по оснащению стерилизационного отделения госпиталя необходимым новым оборудованием.
"Ожидаем от германской стороны экстренных мер для возобновления реализации проектов. Дальнейшее затягивание создает угрозу здоровью прежде всего пациентам госпиталя, включая ветеранов-блокадников весьма преклонного возраста", — подчеркнул дипломат.
Нечаев добавил, что правительство Германии обязано в рамках организации осуществлять выплаты блокадникам Ленинграда, однако Берлин продолжает предоставлять их "исключительно блокадникам еврейской национальности".
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"Продолжаем регулярно получать от них (блокадников. — Прим. ред.) множество жалоб на этот счет. Со своей стороны постоянно ставили перед Берлином вопрос о назначении сопоставимых гуманитарных индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам без их дискриминации по национальному признаку и искусственного разделения на этнические группы. Призывали найти решение, которое отвечало бы принципам справедливости, морали и нравственности, однако достучаться до официального Берлина, к сожалению, пока не получается", — резюмировал представитель МИД.
Немецкие власти в знак признания своей исторической ответственности за блокаду приняли в 2019 году решение о выделении 12 миллионов евро на цели модернизации госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге, а также для создания в городе на Неве российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти.
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