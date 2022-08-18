https://ria.ru/20220818/blokadniki-1810577993.html

МИД: Германия не выполняет обязательства перед блокадниками Ленинграда

МИД: Германия не выполняет обязательства перед блокадниками Ленинграда - РИА Новости, 18.08.2022

МИД: Германия не выполняет обязательства перед блокадниками Ленинграда

Берлин затягивает выполнение взятых на себя обязательств перед блокадниками Ленинграда, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:53

2022-08-18T18:53

2022-08-18T19:28

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Берлин затягивает выполнение взятых на себя обязательств перед блокадниками Ленинграда, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Вынужден констатировать, что данная инициатива на сегодняшний день оказалась под угрозой срыва", — сказал Нечаев.С мая этого года уполномоченная Берлином организация "Германское общество по международному сотрудничеству" (GIZ) приостановила без объяснения причин выполнение взятых на себя обязательств по оснащению стерилизационного отделения госпиталя необходимым новым оборудованием. Нечаев добавил, что правительство Германии обязано в рамках организации осуществлять выплаты блокадникам Ленинграда, однако Берлин продолжает предоставлять их "исключительно блокадникам еврейской национальности"."Продолжаем регулярно получать от них (блокадников. — Прим. ред.) множество жалоб на этот счет. Со своей стороны постоянно ставили перед Берлином вопрос о назначении сопоставимых гуманитарных индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам без их дискриминации по национальному признаку и искусственного разделения на этнические группы. Призывали найти решение, которое отвечало бы принципам справедливости, морали и нравственности, однако достучаться до официального Берлина, к сожалению, пока не получается", — резюмировал представитель МИД.Немецкие власти в знак признания своей исторической ответственности за блокаду приняли в 2019 году решение о выделении 12 миллионов евро на цели модернизации госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге, а также для создания в городе на Неве российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти.

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в мире, берлин (город), ленинград, россия, германия