https://ria.ru/20220818/bespilotnik-1810375120.html
В ЦКБ "Рубин" рассказали о возможностях беспилотника "Суррогат-В"
В ЦКБ "Рубин" рассказали о возможностях беспилотника "Суррогат-В" - РИА Новости, 18.08.2022
В ЦКБ "Рубин" рассказали о возможностях беспилотника "Суррогат-В"
Подводный беспилотник "Суррогат-В" может не только вести противника по ложному следу, имитируя действия подлодки, но и принять удар на себя, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:54
2022-08-18T09:54
2022-08-18T09:54
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг – РИА Новости. Подводный беспилотник "Суррогат-В" может не только вести противника по ложному следу, имитируя действия подлодки, но и принять удар на себя, сообщил РИА Новости представитель ЦКБ "Рубин".Впервые проект беспилотника "Суррогат-В", имитирующего при помощи акустики портрет подводной лодки, был представлен на форуме "Армия-2022"."Важной функцией "Суррогата-В" является имитация прикрываемой лодки. Ведомый может увести противника по ложному следу, выполнить отвлекающий манёвр и, наконец, принять удар на себя", - сказал представитель "Рубина".Он подчеркнул, что, как и первая версия, новый "Суррогат-В" сможет служить мишенью на военно-морских учениях, чтобы не отвлекать от основных задач подлодки и снизить стоимость учений -при сохранении реалистичности и уменьшении рисков. Наличие на борту пусковых установок средств гидроакустического противодействия позволяет имитировать весьма сложные тактические эпизоды. Все эти возможности могут использоваться и при испытаниях новых средств обнаружения подводных лодок и нового противолодочного оружия.Беспилотник "Суррогат-В" будет иметь водоизмещение 40 тонн, дальность плавания 800 миль.ЦКБ МТ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
https://ria.ru/20220818/nauka-1810347384.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220817/bespilotnik-1810321747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, цкб мт "рубин", вмф рф, форум "армия-2022"
Безопасность, ЦКБ МТ "Рубин", ВМФ РФ, Форум "Армия-2022"
В ЦКБ "Рубин" рассказали о возможностях беспилотника "Суррогат-В"
ЦКБ "Рубин": беспилотник "Суррогат-В" может имитировать подлодку и принять огонь на себя
КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг – РИА Новости. Подводный беспилотник "Суррогат-В" может не только вести противника по ложному следу, имитируя действия подлодки, но и принять удар на себя, сообщил РИА Новости представитель ЦКБ "Рубин".
Впервые проект беспилотника "Суррогат-В", имитирующего при помощи акустики портрет подводной лодки, был представлен на форуме "Армия-2022".
"Важной функцией "Суррогата-В" является имитация прикрываемой лодки. Ведомый может увести противника по ложному следу, выполнить отвлекающий манёвр и, наконец, принять удар на себя", - сказал представитель "Рубина".
Он подчеркнул, что, как и первая версия, новый "Суррогат-В" сможет служить мишенью на военно-морских учениях, чтобы не отвлекать от основных задач подлодки и снизить стоимость учений -при сохранении реалистичности и уменьшении рисков. Наличие на борту пусковых установок средств гидроакустического противодействия позволяет имитировать весьма сложные тактические эпизоды. Все эти возможности могут использоваться и при испытаниях новых средств обнаружения подводных лодок и нового противолодочного оружия.
"В отличие от подводной лодки, робот может использовать для поиска противника и нескрытные методы, например, активную гидроакустику, поскольку его уничтожение из-за малых размеров и маневренности как минимум затруднительно", - заметил представитель ЦКБ.
Беспилотник "Суррогат-В" будет иметь водоизмещение 40 тонн, дальность плавания 800 миль.
ЦКБ МТ "Рубин"
специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России
была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".
РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".