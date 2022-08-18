https://ria.ru/20220818/bespilotnik-1810375120.html

В ЦКБ "Рубин" рассказали о возможностях беспилотника "Суррогат-В"

В ЦКБ "Рубин" рассказали о возможностях беспилотника "Суррогат-В" - РИА Новости, 18.08.2022

В ЦКБ "Рубин" рассказали о возможностях беспилотника "Суррогат-В"

Подводный беспилотник "Суррогат-В" может не только вести противника по ложному следу, имитируя действия подлодки, но и принять удар на себя, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:54

2022-08-18T09:54

2022-08-18T09:54

безопасность

цкб мт "рубин"

вмф рф

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг – РИА Новости. Подводный беспилотник "Суррогат-В" может не только вести противника по ложному следу, имитируя действия подлодки, но и принять удар на себя, сообщил РИА Новости представитель ЦКБ "Рубин".Впервые проект беспилотника "Суррогат-В", имитирующего при помощи акустики портрет подводной лодки, был представлен на форуме "Армия-2022"."Важной функцией "Суррогата-В" является имитация прикрываемой лодки. Ведомый может увести противника по ложному следу, выполнить отвлекающий манёвр и, наконец, принять удар на себя", - сказал представитель "Рубина".Он подчеркнул, что, как и первая версия, новый "Суррогат-В" сможет служить мишенью на военно-морских учениях, чтобы не отвлекать от основных задач подлодки и снизить стоимость учений -при сохранении реалистичности и уменьшении рисков. Наличие на борту пусковых установок средств гидроакустического противодействия позволяет имитировать весьма сложные тактические эпизоды. Все эти возможности могут использоваться и при испытаниях новых средств обнаружения подводных лодок и нового противолодочного оружия.Беспилотник "Суррогат-В" будет иметь водоизмещение 40 тонн, дальность плавания 800 миль.ЦКБ МТ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220818/nauka-1810347384.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/bespilotnik-1810321747.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, цкб мт "рубин", вмф рф, форум "армия-2022"