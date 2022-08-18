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На Украине завели дело против главы администрации города Балаклея - РИА Новости, 18.08.2022
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На Украине завели дело против главы администрации города Балаклея
На Украине завели дело против главы администрации города Балаклея - РИА Новости, 18.08.2022
На Украине завели дело против главы администрации города Балаклея
На Украине завели уголовное дело против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ, сообщили в четверг в офисе... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:57
2022-08-18T16:57
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харьковская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины.По информации ведомства, в отношении него заведено уголовное дело по статье коллаборационизм. Имя подозреваемого не называется.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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в мире, украина, харьковская область, россия
В мире, Украина, Харьковская область, Россия
16:57 18.08.2022
 
На Украине завели дело против главы администрации города Балаклея

На Украине возбудили дело против главы администрации Балаклеи за сотрудничество с Россией

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины.

"Мужчина, находясь в городе Балаклея Изюмского района, добровольно согласился на занятие должности так называемого "главы временной администрации города Балаклея Харьковской области", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.

По информации ведомства, в отношении него заведено уголовное дело по статье коллаборационизм. Имя подозреваемого не называется.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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