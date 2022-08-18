https://ria.ru/20220818/balakleya-1810518980.html

На Украине завели дело против главы администрации города Балаклея

На Украине завели дело против главы администрации города Балаклея - РИА Новости, 18.08.2022

На Украине завели дело против главы администрации города Балаклея

На Украине завели уголовное дело против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ, сообщили в четверг в офисе... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:57

2022-08-18T16:57

2022-08-18T16:57

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины.По информации ведомства, в отношении него заведено уголовное дело по статье коллаборационизм. Имя подозреваемого не называется.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220818/germaniya-1810423507.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, харьковская область, россия