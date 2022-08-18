https://ria.ru/20220818/armiya-2022-1810355548.html

На форуме "Армия-2022" впервые покажут полевой перевязочный пункт АП-3

На форуме "Армия-2022" впервые покажут полевой перевязочный пункт АП-3 - РИА Новости, 18.08.2022

На форуме "Армия-2022" впервые покажут полевой перевязочный пункт АП-3

Полевой перевязочный пункт АП-3 впервые будет представлен на форуме "Армия-2022" в Екатеринбурге, который пройдет с 19 по 21 августа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T07:55

2022-08-18T07:55

2022-08-18T07:56

екатеринбург

центральный военный округ

форум "армия-2022"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Полевой перевязочный пункт АП-3 впервые будет представлен на форуме "Армия-2022" в Екатеринбурге, который пройдет с 19 по 21 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).В ЦВО добавили, что в состав автоперевязочной входят предперевязочное, перевязочное, эвакуационное и агрегатное отделения, а его расчет состоит из врача, фельдшера, санитара и водителя-электромеханика. Комплекс обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до 10 раненым в час, а возимый запас медицинского имущества и материалов АП-3 обеспечивает продолжительность работы автономной работы не менее суток, отметили в ведомстве.Как подчеркнули в пресс-службе военного округа, одним из важных усовершенствований является перевязочный стол, который теперь не только регулируется по высоте, но поворачивается и наклоняется, что облегчает прием и укладку раненых. Кроме того, военные медики и раненные в АП-3 защищены от проникновения осколков пуль.

https://ria.ru/20220817/forum-1810291708.html

екатеринбург

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екатеринбург, центральный военный округ, форум "армия-2022"