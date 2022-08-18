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На форуме "Армия-2022" впервые покажут полевой перевязочный пункт АП-3 - РИА Новости, 18.08.2022
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На форуме "Армия-2022" впервые покажут полевой перевязочный пункт АП-3
На форуме "Армия-2022" впервые покажут полевой перевязочный пункт АП-3 - РИА Новости, 18.08.2022
На форуме "Армия-2022" впервые покажут полевой перевязочный пункт АП-3
Полевой перевязочный пункт АП-3 впервые будет представлен на форуме "Армия-2022" в Екатеринбурге, который пройдет с 19 по 21 августа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T07:55
2022-08-18T07:56
екатеринбург
центральный военный округ
форум "армия-2022"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Полевой перевязочный пункт АП-3 впервые будет представлен на форуме "Армия-2022" в Екатеринбурге, который пройдет с 19 по 21 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).В ЦВО добавили, что в состав автоперевязочной входят предперевязочное, перевязочное, эвакуационное и агрегатное отделения, а его расчет состоит из врача, фельдшера, санитара и водителя-электромеханика. Комплекс обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до 10 раненым в час, а возимый запас медицинского имущества и материалов АП-3 обеспечивает продолжительность работы автономной работы не менее суток, отметили в ведомстве.Как подчеркнули в пресс-службе военного округа, одним из важных усовершенствований является перевязочный стол, который теперь не только регулируется по высоте, но поворачивается и наклоняется, что облегчает прием и укладку раненых. Кроме того, военные медики и раненные в АП-3 защищены от проникновения осколков пуль.
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екатеринбург, центральный военный округ, форум "армия-2022"
Екатеринбург, Центральный военный округ, Форум "Армия-2022"
07:55 18.08.2022 (обновлено: 07:56 18.08.2022)
 
На форуме "Армия-2022" впервые покажут полевой перевязочный пункт АП-3

На форуме "Армия-2022" в Екатеринбурге впервые покажут полевой перевязочный пункт АП-3

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Полевой перевязочный пункт АП-3 впервые будет представлен на форуме "Армия-2022" в Екатеринбурге, который пройдет с 19 по 21 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Медики Центрального военного округа впервые покажут полевой перевязочный пункт нового поколения АП-3 на форуме "Армия-2022" в Екатеринбурге. Полевой пункт АП-3 предназначен для доставки медперсонала к районам массовых санитарных потерь с целью оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий. В условиях боевых действий его можно будет достаточно оперативно развернуть за чуть менее часа", - говорится в сообщении.
В ЦВО добавили, что в состав автоперевязочной входят предперевязочное, перевязочное, эвакуационное и агрегатное отделения, а его расчет состоит из врача, фельдшера, санитара и водителя-электромеханика. Комплекс обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до 10 раненым в час, а возимый запас медицинского имущества и материалов АП-3 обеспечивает продолжительность работы автономной работы не менее суток, отметили в ведомстве.
Как подчеркнули в пресс-службе военного округа, одним из важных усовершенствований является перевязочный стол, который теперь не только регулируется по высоте, но поворачивается и наклоняется, что облегчает прием и укладку раненых. Кроме того, военные медики и раненные в АП-3 защищены от проникновения осколков пуль.
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