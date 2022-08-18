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СПЧ поддержал идею об ограничении арестов по экономическим преступлениям - РИА Новости, 18.08.2022
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СПЧ поддержал идею об ограничении арестов по экономическим преступлениям
СПЧ поддержал идею об ограничении арестов по экономическим преступлениям - РИА Новости, 18.08.2022
СПЧ поддержал идею об ограничении арестов по экономическим преступлениям
Совет по правам человека при президенте РФ приветствует предложение министерства юстиции России запретить аресты бизнесменов, подозреваемых в нетяжких... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:41
2022-08-18T15:41
россия
экономика
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ приветствует предложение министерства юстиции России запретить аресты бизнесменов, подозреваемых в нетяжких экономических преступлениях, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести. Авторы предлагают установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.Кабанов отметила, что СПЧ почти 10 лет поднимал вопрос о необходимости "особого порядка" и внимания к проблемам уголовного преследования в сфере экономики. "Это не только механизм вымогательства денег, это реально разрушает нормальный экономический бизнес-климат в России", - добавил Кабанов.
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россия, экономика, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
Россия, Экономика, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общество
15:41 18.08.2022
 
СПЧ поддержал идею об ограничении арестов по экономическим преступлениям

СПЧ поддержал предложение Минюста запретить аресты по нетяжким экономическим преступлениям

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ приветствует предложение министерства юстиции России запретить аресты бизнесменов, подозреваемых в нетяжких экономических преступлениях, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.
Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести. Авторы предлагают установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
"Мы, естественно, приветствуем предложение министерства юстиции о сокращении сроков следствия для бизнеса, мы, конечно, приветствуем понимание и предложения о мерах пресечения в отношении бизнеса. Потому что мера пресечения является для коррумпированных сотрудников правоохранительных органов формой давления", - сказал Кабанов в своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Кабанов отметила, что СПЧ почти 10 лет поднимал вопрос о необходимости "особого порядка" и внимания к проблемам уголовного преследования в сфере экономики. "Это не только механизм вымогательства денег, это реально разрушает нормальный экономический бизнес-климат в России", - добавил Кабанов.
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РоссияЭкономикаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
 
 
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