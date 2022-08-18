https://ria.ru/20220818/aresty-1810487338.html

СПЧ поддержал идею об ограничении арестов по экономическим преступлениям

СПЧ поддержал идею об ограничении арестов по экономическим преступлениям - РИА Новости, 18.08.2022

СПЧ поддержал идею об ограничении арестов по экономическим преступлениям

Совет по правам человека при президенте РФ приветствует предложение министерства юстиции России запретить аресты бизнесменов, подозреваемых в нетяжких... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:41

2022-08-18T15:41

2022-08-18T15:41

россия

экономика

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ приветствует предложение министерства юстиции России запретить аресты бизнесменов, подозреваемых в нетяжких экономических преступлениях, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести. Авторы предлагают установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.Кабанов отметила, что СПЧ почти 10 лет поднимал вопрос о необходимости "особого порядка" и внимания к проблемам уголовного преследования в сфере экономики. "Это не только механизм вымогательства денег, это реально разрушает нормальный экономический бизнес-климат в России", - добавил Кабанов.

https://ria.ru/20220628/nakazanie-1798628654.html

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россия, экономика, министерство юстиции рф (минюст россии), общество