СПЧ поддержал идею об ограничении арестов по экономическим преступлениям
СПЧ поддержал предложение Минюста запретить аресты по нетяжким экономическим преступлениям
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ приветствует предложение министерства юстиции России запретить аресты бизнесменов, подозреваемых в нетяжких экономических преступлениях, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.
Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести. Авторы предлагают установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
"Мы, естественно, приветствуем предложение министерства юстиции о сокращении сроков следствия для бизнеса, мы, конечно, приветствуем понимание и предложения о мерах пресечения в отношении бизнеса. Потому что мера пресечения является для коррумпированных сотрудников правоохранительных органов формой давления", - сказал Кабанов в своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Кабанов отметила, что СПЧ почти 10 лет поднимал вопрос о необходимости "особого порядка" и внимания к проблемам уголовного преследования в сфере экономики. "Это не только механизм вымогательства денег, это реально разрушает нормальный экономический бизнес-климат в России", - добавил Кабанов.