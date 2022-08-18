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Минюст предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям - РИА Новости, 18.08.2022
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Минюст предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям
Минюст предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям - РИА Новости, 18.08.2022
Минюст предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям
Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:07
2022-08-18T14:57
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести, сообщается на сайте ведомства.В министерстве пояснили, что исключением будут считаться случаи, в которых предприниматель нарушит ранее избранную меру пресечения или попытается скрыться от органов предварительного расследования или от суда.Кроме того, предлагается установить приоритет применения судом в отношении бизнесменов другой меры пресечения, позволяющей продолжить предпринимательскую деятельность.Помимо этого, предусматривается сокращение максимального срока предварительного следствия дел с 12 до шести месяцев. Также Минюст предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям. Законопроект разработали по поручению президента Владимира Путина, он находится в процессе согласования с профильными государственными органами и организациями.Как неоднократно отмечал глава российского государства, властям необходимо избавить людей от угрозы уголовного наказания по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен. Также Путин подчеркивал, что дела по налоговым правонарушениям нужно возбуждать только по материалам профильной службы.
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министерство юстиции рф (минюст россии), россия, общество, владимир путин
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Россия, Общество, Владимир Путин
14:07 18.08.2022 (обновлено: 14:57 18.08.2022)
 
Минюст предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям

Минюст предложил запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести, сообщается на сайте ведомства.

"Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", — говорится в релизе.

В министерстве пояснили, что исключением будут считаться случаи, в которых предприниматель нарушит ранее избранную меру пресечения или попытается скрыться от органов предварительного расследования или от суда.
Кроме того, предлагается установить приоритет применения судом в отношении бизнесменов другой меры пресечения, позволяющей продолжить предпринимательскую деятельность.
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Помимо этого, предусматривается сокращение максимального срока предварительного следствия дел с 12 до шести месяцев. Также Минюст предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям.
Законопроект разработали по поручению президента Владимира Путина, он находится в процессе согласования с профильными государственными органами и организациями.
Как неоднократно отмечал глава российского государства, властям необходимо избавить людей от угрозы уголовного наказания по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен. Также Путин подчеркивал, что дела по налоговым правонарушениям нужно возбуждать только по материалам профильной службы.
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