https://ria.ru/20220818/aresty-1810454449.html

Минюст предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям

Минюст предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям - РИА Новости, 18.08.2022

Минюст предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям

Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:07

2022-08-18T14:07

2022-08-18T14:57

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести, сообщается на сайте ведомства.В министерстве пояснили, что исключением будут считаться случаи, в которых предприниматель нарушит ранее избранную меру пресечения или попытается скрыться от органов предварительного расследования или от суда.Кроме того, предлагается установить приоритет применения судом в отношении бизнесменов другой меры пресечения, позволяющей продолжить предпринимательскую деятельность.Помимо этого, предусматривается сокращение максимального срока предварительного следствия дел с 12 до шести месяцев. Также Минюст предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям. Законопроект разработали по поручению президента Владимира Путина, он находится в процессе согласования с профильными государственными органами и организациями.Как неоднократно отмечал глава российского государства, властям необходимо избавить людей от угрозы уголовного наказания по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен. Также Путин подчеркивал, что дела по налоговым правонарушениям нужно возбуждать только по материалам профильной службы.

https://ria.ru/20220804/uk-1807275940.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство юстиции рф (минюст россии), россия, общество, владимир путин