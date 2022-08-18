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Додону продлили домашний арест - РИА Новости, 18.08.2022
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Додону продлили домашний арест
Додону продлили домашний арест - РИА Новости, 18.08.2022
Додону продлили домашний арест
Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест еще на 30 суток, до 21 сентября, следует из решения суда. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:08
2022-08-18T15:10
игорь додон
молдавия
в мире
кишинев
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КИШИНЕВ, 18 авг – РИА Новости. Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест еще на 30 суток, до 21 сентября, следует из решения суда.Ранее прокуроры направили на рассмотрение в районный суд Кишинева ходатайство о продлении меры пресечения политику еще на 30 суток, хотя сам Додон назвал его необоснованным."Инстанция суда одобрила запрос прокуратуры. Домашний арест для экс-президента Молдавии Игоря Додона продлевается на 30 суток до 21 сентября", - говорится в зачитанном решении суда.Экс-главу страны в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20220818/moldaviya-1810384661.html
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игорь додон, молдавия, в мире, кишинев
Игорь Додон, Молдавия, В мире, Кишинев
15:08 18.08.2022 (обновлено: 15:10 18.08.2022)
 
Додону продлили домашний арест

Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток, до 21 сентября

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КИШИНЕВ, 18 авг – РИА Новости. Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест еще на 30 суток, до 21 сентября, следует из решения суда.
Ранее прокуроры направили на рассмотрение в районный суд Кишинева ходатайство о продлении меры пресечения политику еще на 30 суток, хотя сам Додон назвал его необоснованным.
"Инстанция суда одобрила запрос прокуратуры. Домашний арест для экс-президента Молдавии Игоря Додона продлевается на 30 суток до 21 сентября", - говорится в зачитанном решении суда.
Экс-главу страны в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
10:34
Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков
 
Игорь ДодонМолдавияВ миреКишинев
 
 
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