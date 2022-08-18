https://ria.ru/20220818/arest-1810465218.html

Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления

Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления - РИА Новости, 18.08.2022

Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления

Минюст России предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям, сообщается на сайте РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:38

2022-08-18T14:38

2022-08-18T14:40

владимир путин

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

экономика

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Минюст России предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям, сообщается на сайте ведомства.В министерстве пояснили, что принятие законопроекта позволит расширить гарантии подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.Законопроект разработан во исполнение поручения Владимира Путина и находится в процессе согласования с заинтересованными государственными органами и организациями. Изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

https://ria.ru/20220316/amnistiya-1778404287.html

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владимир путин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), экономика