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Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления - РИА Новости, 18.08.2022
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Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления
Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления - РИА Новости, 18.08.2022
Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления
Минюст России предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям, сообщается на сайте РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:38
2022-08-18T14:40
владимир путин
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
экономика
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Минюст России предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям, сообщается на сайте ведомства.В министерстве пояснили, что принятие законопроекта позволит расширить гарантии подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.Законопроект разработан во исполнение поручения Владимира Путина и находится в процессе согласования с заинтересованными государственными органами и организациями. Изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
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владимир путин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), экономика
Владимир Путин, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Экономика
14:38 18.08.2022 (обновлено: 14:40 18.08.2022)
 
Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления

Минюст предложил согласовывать с прокуратурой аресты за экономические преступления

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистерство юстиции России
Министерство юстиции России - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Минюст России предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям, сообщается на сайте ведомства.
"Поправки предусматривают необходимость получения следователем согласия прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", - говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что принятие законопроекта позволит расширить гарантии подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Законопроект разработан во исполнение поручения Владимира Путина и находится в процессе согласования с заинтересованными государственными органами и организациями. Изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 11:27
В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям
 
Владимир ПутинРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Экономика
 
 
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