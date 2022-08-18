https://ria.ru/20220818/arest-1810465218.html
Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления
Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления - РИА Новости, 18.08.2022
Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления
Минюст России предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям, сообщается на сайте РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:38
2022-08-18T14:38
2022-08-18T14:40
владимир путин
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
экономика
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Минюст России предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям, сообщается на сайте ведомства.В министерстве пояснили, что принятие законопроекта позволит расширить гарантии подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.Законопроект разработан во исполнение поручения Владимира Путина и находится в процессе согласования с заинтересованными государственными органами и организациями. Изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
https://ria.ru/20220316/amnistiya-1778404287.html
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РИА Новости
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владимир путин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), экономика
Владимир Путин, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Экономика
14:38 18.08.2022 (обновлено: 14:40 18.08.2022)
Минюст предложил новый порядок арестов за экономические преступления
Минюст предложил согласовывать с прокуратурой аресты за экономические преступления