13:05 18.08.2022 (обновлено: 15:08 18.08.2022)
В Греции объявлен архитектурный конкурс на Археологический музей Афин
В Греции объявлен архитектурный конкурс на Археологический музей Афин в Академии Платона
АФИНЫ, 18 авг – РИА Новости. Министерство культуры и спорта Греции объявило архитектурный конкурс на подготовку исследования по строительству Археологического музея Афин, сообщает пресс-служба ведомства.
Институция расположится в Академии Платона, примерно в двух километрах от Национального археологического музея, одного из лучших в мире.
"В дополнение к огромной исторической и культурной ценности, которую создание Археологического музея Афин имеет для столицы, возрождение археологических раскопок и рощи (Академии Платона) создаст еще один местный полюс культуры, зелени и отдыха в одном из самых неблагополучных районов столицы. Он приведет к улучшению и значительному повышению качества жизни, предложит возможности развития и создания рабочих мест", — говорится в сообщении.
"Тысячи находок из Афин никогда не выставлялись до сегодняшнего дня. Многие из них значительно дополняют наши знания о древнегреческих культуре и искусстве. В возрожденном пространстве Академии Платона, в здании, спроектированном с учетом биоклиматических принципов, эти сокровища представят историю и археологию города в самом современном подходе", — сказала министр культуры Лина Мендони.
© Фото предоставлено Министерством культуры и спорта ГрецииНаходки на археологических раскопках в Афинах, которые пока не выставлялись
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Находки на археологических раскопках в Афинах, которые пока не выставлялись
© Фото предоставлено Министерством культуры и спорта Греции
© Фото предоставлено Министерством культуры и спорта ГрецииНаходки на археологических раскопках в Афинах, которые пока не выставлялись
2 из 3
Находки на археологических раскопках в Афинах, которые пока не выставлялись
© Фото предоставлено Министерством культуры и спорта Греции
© Фото предоставлено Министерством культуры и спорта ГрецииНаходки на археологических раскопках в Афинах, которые пока не выставлялись
3 из 3
Находки на археологических раскопках в Афинах, которые пока не выставлялись
© Фото предоставлено Министерством культуры и спорта Греции
1 из 3
Находки на археологических раскопках в Афинах, которые пока не выставлялись
© Фото предоставлено Министерством культуры и спорта Греции
2 из 3
Находки на археологических раскопках в Афинах, которые пока не выставлялись
© Фото предоставлено Министерством культуры и спорта Греции
3 из 3
Находки на археологических раскопках в Афинах, которые пока не выставлялись
© Фото предоставлено Министерством культуры и спорта Греции
Мэр Афин Костас Бакояннис считает, что музей города — краеугольный камень дальновидного и новаторского проекта "возрождения" Академии Платона, который мэрия реализует вместе с министерством культуры и Афинской академией.