https://ria.ru/20220818/archaeology-1810416799.html

В Греции объявлен архитектурный конкурс на Археологический музей Афин

В Греции объявлен архитектурный конкурс на Археологический музей Афин - РИА Новости, 18.08.2022

В Греции объявлен архитектурный конкурс на Археологический музей Афин

Министерство культуры и спорта Греции объявило архитектурный конкурс на подготовку исследования по строительству Археологического музея Афин, сообщает... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:05

2022-08-18T13:05

2022-08-18T15:08

культура

новости культуры

музеи

археология

афины

греция

архитектура

архитекторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810419754_0:136:1600:1036_1920x0_80_0_0_80c9b9f707d7532c2cc3acf07d989a05.jpg

АФИНЫ, 18 авг – РИА Новости. Министерство культуры и спорта Греции объявило архитектурный конкурс на подготовку исследования по строительству Археологического музея Афин, сообщает пресс-служба ведомства.Институция расположится в Академии Платона, примерно в двух километрах от Национального археологического музея, одного из лучших в мире."В дополнение к огромной исторической и культурной ценности, которую создание Археологического музея Афин имеет для столицы, возрождение археологических раскопок и рощи (Академии Платона) создаст еще один местный полюс культуры, зелени и отдыха в одном из самых неблагополучных районов столицы. Он приведет к улучшению и значительному повышению качества жизни, предложит возможности развития и создания рабочих мест", — говорится в сообщении."Тысячи находок из Афин никогда не выставлялись до сегодняшнего дня. Многие из них значительно дополняют наши знания о древнегреческих культуре и искусстве. В возрожденном пространстве Академии Платона, в здании, спроектированном с учетом биоклиматических принципов, эти сокровища представят историю и археологию города в самом современном подходе", — сказала министр культуры Лина Мендони.Мэр Афин Костас Бакояннис считает, что музей города — краеугольный камень дальновидного и новаторского проекта "возрождения" Академии Платона, который мэрия реализует вместе с министерством культуры и Афинской академией.

https://ria.ru/20220812/arkheologiya-1809135148.html

афины

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, археология, афины, греция, архитектура, архитекторы