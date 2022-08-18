https://ria.ru/20220818/alkogol-1810400177.html

В Японии раскритиковали кампанию властей по популяризации алкоголя

В Японии раскритиковали кампанию властей по популяризации алкоголя - РИА Новости, 18.08.2022

В Японии раскритиковали кампанию властей по популяризации алкоголя

Японская общественность, в том числе основатель одного из крупнейшего веб-форума в мире 2channel Хироюки Нисимура, подвергла резкой критики продолжающуюся... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:13

2022-08-18T11:13

2022-08-18T11:13

япония

в мире

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ТОКИО, 18 авг – РИА Новости. Японская общественность, в том числе основатель одного из крупнейшего веб-форума в мире 2channel Хироюки Нисимура, подвергла резкой критики продолжающуюся кампанию Национального налогового агентства Японии по сбору бизнес-предложений по возрождению популярности алкогольных напитков среди молодого поколения.Стартовавший 1 июля конкурс бизнес-идей "Саке вива!", согласно официальной странице, призван "способствовать разработке и продвижению японской алкогольной продукции среди молодых людей и восстановить отрасль". Предполагается, что кампания продлится до 9 сентября.Согласно условиям кампании, отбор финалистов по результатам анализа присланных идей запланирован на 27 сентября. В течение октября предполагаются консультации со специалистами в отрасли для "шлифовки планов". На 10 ноября запланированы презентации вышедших в финал идей. Кроме этого, как отмечается на сайте кампании, организаторы готовы рассмотреть бизнес-планы от людей, проживающих за рубежом, если только документы будут представлены на японском языке."Внутренний рынок алкогольной продукции сокращается в связи с демографическими изменениями, в частности падением рождаемости и старением населения, а также в связи с изменениями образа жизни под влиянием коронавируса", - отмечается на странице кампании.В связи с этим Национальное налоговое агентство Японии обратилось к гражданам в возрасте от 20 до 39 лет направить бизнес-планы по "восстановлению индустрии алкогольных напитков". В частности, в условиях кампании указано, что идеи должны содержать "новые сервисы и методы продвижения для повышения спроса на продукцию у молодого поколения", "предложения новой продукции и дизайна с учетом изменений образа жизни и вкусовых предпочтений на фоне коронавируса", а также "предложения по новым методам продажи с использованием искусственного интеллекта"."С каких пор продвижение алкогольной продукции стало работой Налогового агентства Японии", - возмутился Нисимура в своем блоге в Twitter.В настоящее время в японском сегменте этой соцсети был запущен хэштег "против саке вива"."Что наносит больше вреда – повышение налога на алкогольную продукцию или рост числа зависимых? По-моему, ответ очевиден", - пишет пользователь под именем noman10_.Другие возмущенно удивляются, кому могла "прийти в голову настолько идиотская кампания", и задаются вопросом, каким образом лучше высказывать свое негативное отношение к данному проекту, чтобы Национальное налоговое агентство Японии это заметило."Правительство недовольно падением уровня потребления алкоголя среди молодежи… Или это недовольство снижением налогов от алкоголя?" - подытоживает общее настроение пользователь по имени atama_baan.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/alkogol-1806378771.html

https://ria.ru/20220729/diageo-1805862652.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, в мире