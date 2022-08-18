https://ria.ru/20220818/aes-1810584741.html

Гутерреш призвал договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС

Гутерреш призвал договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

Гутерреш призвал договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:13

2022-08-18T19:13

2022-08-18T19:13

в мире

запорожье

турция

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg

ООН, 18 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны."Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", - сказал Гутерреш на пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.Вместо этого, по его словам, "срочно необходима договоренность, чтобы восстановить" ЗАЭС "как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района".Он выразил обеспокоенность развитием ситуации на ЗАЭС и вокруг нее."Здравый смысл должен возобладать, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции", - указал он.Нанесение любого потенциального ущерба Запорожью является самоубийством, добавил генсек.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810521937.html

запорожье

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожье, турция, владимир зеленский