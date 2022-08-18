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Гутерреш призвал договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
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Гутерреш призвал договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС
Гутерреш призвал договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
Гутерреш призвал договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:13
2022-08-18T19:13
в мире
запорожье
турция
владимир зеленский
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ООН, 18 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны."Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", - сказал Гутерреш на пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.Вместо этого, по его словам, "срочно необходима договоренность, чтобы восстановить" ЗАЭС "как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района".Он выразил обеспокоенность развитием ситуации на ЗАЭС и вокруг нее."Здравый смысл должен возобладать, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции", - указал он.Нанесение любого потенциального ущерба Запорожью является самоубийством, добавил генсек.
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в мире, запорожье, турция, владимир зеленский
В мире, Запорожье, Турция, Владимир Зеленский
19:13 18.08.2022
 
Гутерреш призвал договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС

Генсек ООН Гутерреш призвал восстановить гражданский статус ЗАЭС и обеспечить безопасность

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 18 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны.
"Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", - сказал Гутерреш на пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.
Вместо этого, по его словам, "срочно необходима договоренность, чтобы восстановить" ЗАЭС "как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района".
Он выразил обеспокоенность развитием ситуации на ЗАЭС и вокруг нее.
"Здравый смысл должен возобладать, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции", - указал он.
Нанесение любого потенциального ущерба Запорожью является самоубийством, добавил генсек.
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В миреЗапорожьеТурцияВладимир Зеленский
 
 
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