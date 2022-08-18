18:34 18.08.2022 (обновлено: 18:58 18.08.2022)
Власти Запорожья предупредили об энергетическом кризисе при остановке ЗАЭС
Запорожские власти: если остановить работу АЭС, на Украине начнется энергетический кризис
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Если остановить Запорожскую АЭС, на Украине начнется энергетический кризис, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32 процентов всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 миллионов рублей ежедневно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Рогова, поставки с АЭС решают все текущие проблемы Украины, кроме того, киевские власти экспортируют электроэнергию, зарабатывая для себя деньги.
Как отметил представитель администрации, сегодня АЭС работает лишь на 17-20 процентов от всей мощности, но пока она не законсервирована.
"Остановить реактор — это не проблема, это пять-десять секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнется энергетический кризис", — подчеркнул он.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. Ожидается, что завтра он побывает в Одессе, а на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.
Вчера, 12:52На Запорожской АЭС работает один из шести блоков