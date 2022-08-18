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Власти Запорожья предупредили об энергетическом кризисе при остановке ЗАЭС

Власти Запорожья предупредили об энергетическом кризисе при остановке ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

Власти Запорожья предупредили об энергетическом кризисе при остановке ЗАЭС

Если остановить Запорожскую АЭС, на Украине начнется энергетический кризис, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:34

2022-08-18T18:34

2022-08-18T18:58

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Если остановить Запорожскую АЭС, на Украине начнется энергетический кризис, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По словам Рогова, поставки с АЭС решают все текущие проблемы Украины, кроме того, киевские власти экспортируют электроэнергию, зарабатывая для себя деньги.Как отметил представитель администрации, сегодня АЭС работает лишь на 17-20 процентов от всей мощности, но пока она не законсервирована."Остановить реактор — это не проблема, это пять-десять секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнется энергетический кризис", — подчеркнул он.Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. Ожидается, что завтра он побывает в Одессе, а на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810284868.html

https://ria.ru/20220818/zaes-1810435261.html

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