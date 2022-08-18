https://ria.ru/20220818/aes-1810366469.html

Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД

Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022

Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:21

2022-08-18T09:21

2022-08-18T09:32

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС."Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом", - сказала она в эфире Telegram-канала "Соловьев Live". Таким образом Захарова прокомментировала сообщения о том, что Киев готовит провокацию на ЗАЭС, которая запланирована на 19 августа и связана с посещением Украины генсеком ООН Антониу Гуттерешом."А что это ещё? Провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, когда создаётся прямая угроза атомной энергетике. Как это ещё можно назвать?", - добавила она.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810365806.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)