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Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/aes-1810366469.html
Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД
Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022
Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:21
2022-08-18T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС."Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом", - сказала она в эфире Telegram-канала "Соловьев Live". Таким образом Захарова прокомментировала сообщения о том, что Киев готовит провокацию на ЗАЭС, которая запланирована на 19 августа и связана с посещением Украины генсеком ООН Антониу Гуттерешом."А что это ещё? Провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, когда создаётся прямая угроза атомной энергетике. Как это ещё можно назвать?", - добавила она.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810365806.html
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в мире, запорожская аэс, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:21 18.08.2022 (обновлено: 09:32 18.08.2022)
 
Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС.
"Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом", - сказала она в эфире Telegram-канала "Соловьев Live". Таким образом Захарова прокомментировала сообщения о том, что Киев готовит провокацию на ЗАЭС, которая запланирована на 19 августа и связана с посещением Украины генсеком ООН Антониу Гуттерешом.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:16Специальная военная операция на Украине
Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на ЗАЭС
"А что это ещё? Провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, когда создаётся прямая угроза атомной энергетике. Как это ещё можно назвать?", - добавила она.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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