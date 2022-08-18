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Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД
Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022
Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:21
2022-08-18T09:21
2022-08-18T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС."Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом", - сказала она в эфире Telegram-канала "Соловьев Live". Таким образом Захарова прокомментировала сообщения о том, что Киев готовит провокацию на ЗАЭС, которая запланирована на 19 августа и связана с посещением Украины генсеком ООН Антониу Гуттерешом."А что это ещё? Провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, когда создаётся прямая угроза атомной энергетике. Как это ещё можно назвать?", - добавила она.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810365806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:21 18.08.2022 (обновлено: 09:32 18.08.2022)
Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС