https://ria.ru/20220818/addams-1810428999.html
Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс
Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс - РИА Новости, 18.08.2022
Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс
Netflix представил первый тизер сериала Тима Бертона "Уэнсдэй", сообщает AV Club. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:06
2022-08-18T17:06
2022-08-18T17:06
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Netflix представил первый тизер сериала Тима Бертона "Уэнсдэй", сообщает AV Club. Проект мастера готических историй — спин-офф культовой "Семейки Аддамс". Фокус сделан на судьбе дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдэй. В ролике рассказывается о том, что за пять лет девочка сменила восемь школ. Почему она не могла там прижиться, кажется очевидным. Например, в одной из сцен наследница Аддамсов запускает пираний в бассейн, где тренировались игроки в водное поло. Причину поступка она не скрывает. Подросток заявляет, что только она может издеваться над своим младшим братом. После случившегося родители переводят Уэнсдэй в школу-интернат Nevermore. Там ей предстоит разгадать загадку, связанную с ее семьей. Главные роли в сериале исполнили Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и другие. Планируется, что шоу выйдет в 2022 году.
https://ria.ru/20220818/ironiyasudby-1810392592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, тим бертон, кэтрин зета-джонс, знаменитости, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Тим Бертон, Кэтрин Зета-Джонс, Знаменитости, что посмотреть
Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс
Вышел первый тизер сериала Тима Бертона про Уэнсдэй Аддамс
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Netflix представил первый тизер сериала Тима Бертона "Уэнсдэй", сообщает
AV Club.
Проект мастера готических историй — спин-офф культовой "Семейки Аддамс". Фокус сделан на судьбе дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдэй.
В ролике рассказывается о том, что за пять лет девочка сменила восемь школ. Почему она не могла там прижиться, кажется очевидным. Например, в одной из сцен наследница Аддамсов запускает пираний в бассейн, где тренировались игроки в водное поло. Причину поступка она не скрывает. Подросток заявляет, что только она может издеваться над своим младшим братом.
После случившегося родители переводят Уэнсдэй в школу-интернат Nevermore. Там ей предстоит разгадать загадку, связанную с ее семьей.
Главные роли в сериале исполнили Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и другие.
Планируется, что шоу выйдет в 2022 году.