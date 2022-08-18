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Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс - РИА Новости, 18.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220818/addams-1810428999.html
Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс
Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс - РИА Новости, 18.08.2022
Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс
Netflix представил первый тизер сериала Тима Бертона "Уэнсдэй", сообщает AV Club. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:06
2022-08-18T17:06
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Netflix представил первый тизер сериала Тима Бертона "Уэнсдэй", сообщает AV Club. Проект мастера готических историй — спин-офф культовой "Семейки Аддамс". Фокус сделан на судьбе дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдэй. В ролике рассказывается о том, что за пять лет девочка сменила восемь школ. Почему она не могла там прижиться, кажется очевидным. Например, в одной из сцен наследница Аддамсов запускает пираний в бассейн, где тренировались игроки в водное поло. Причину поступка она не скрывает. Подросток заявляет, что только она может издеваться над своим младшим братом. После случившегося родители переводят Уэнсдэй в школу-интернат Nevermore. Там ей предстоит разгадать загадку, связанную с ее семьей. Главные роли в сериале исполнили Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и другие. Планируется, что шоу выйдет в 2022 году.
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новости культуры, кино и сериалы, тим бертон, кэтрин зета-джонс, знаменитости, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Тим Бертон, Кэтрин Зета-Джонс, Знаменитости, что посмотреть
17:06 18.08.2022
 
Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс

Вышел первый тизер сериала Тима Бертона про Уэнсдэй Аддамс

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Netflix представил первый тизер сериала Тима Бертона "Уэнсдэй", сообщает AV Club.
Проект мастера готических историй — спин-офф культовой "Семейки Аддамс". Фокус сделан на судьбе дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдэй.
В ролике рассказывается о том, что за пять лет девочка сменила восемь школ. Почему она не могла там прижиться, кажется очевидным. Например, в одной из сцен наследница Аддамсов запускает пираний в бассейн, где тренировались игроки в водное поло. Причину поступка она не скрывает. Подросток заявляет, что только она может издеваться над своим младшим братом.
После случившегося родители переводят Уэнсдэй в школу-интернат Nevermore. Там ей предстоит разгадать загадку, связанную с ее семьей.
Главные роли в сериале исполнили Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и другие.
Планируется, что шоу выйдет в 2022 году.
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КультураНовости культурыКино и сериалыТим БертонКэтрин Зета-ДжонсЗнаменитостичто посмотреть
 
 
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