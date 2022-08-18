https://ria.ru/20220818/addams-1810428999.html

Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс

Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс - РИА Новости, 18.08.2022

Вышел тизер сериала про Уэнсдэй Аддамс

Netflix представил первый тизер сериала Тима Бертона "Уэнсдэй", сообщает AV Club. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:06

2022-08-18T17:06

2022-08-18T17:06

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Netflix представил первый тизер сериала Тима Бертона "Уэнсдэй", сообщает AV Club. Проект мастера готических историй — спин-офф культовой "Семейки Аддамс". Фокус сделан на судьбе дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдэй. В ролике рассказывается о том, что за пять лет девочка сменила восемь школ. Почему она не могла там прижиться, кажется очевидным. Например, в одной из сцен наследница Аддамсов запускает пираний в бассейн, где тренировались игроки в водное поло. Причину поступка она не скрывает. Подросток заявляет, что только она может издеваться над своим младшим братом. После случившегося родители переводят Уэнсдэй в школу-интернат Nevermore. Там ей предстоит разгадать загадку, связанную с ее семьей. Главные роли в сериале исполнили Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и другие. Планируется, что шоу выйдет в 2022 году.

https://ria.ru/20220818/ironiyasudby-1810392592.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, тим бертон, кэтрин зета-джонс, знаменитости, что посмотреть