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Генпрокуратура проверит золотодобывающие предприятия - РИА Новости, 17.08.2022
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Генпрокуратура проверит золотодобывающие предприятия
Генпрокуратура проверит золотодобывающие предприятия - РИА Новости, 17.08.2022
Генпрокуратура проверит золотодобывающие предприятия
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести дополнительные проверки золотодобывающих предприятий страны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:59
2022-08-17T12:03
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести дополнительные проверки золотодобывающих предприятий страны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Как пояснили в ведомстве, в 2021 году в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области прокуроры провели проверку исполнения законодательства при геологическом изучении, разработке месторождений золота и его добычи. Ее результаты показали, что состояние законности в этой сфере является неудовлетворительным, были выявлены многочисленные нарушения."Сложившаяся ситуация потребовала прокурорского вмешательства. Генеральным прокурором России Игорем Красновым было принято решение о проведении в текущем году дополнительных проверок золотодобывающих предприятий, расположенных в основных центрах добычи драгоценного металла. На основании поручения Игоря Краснова прокуроры проверят исполнение природоохранного законодательства в деятельности золотодобывающих предприятий страны. По результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.В Генпрокуратуре добавили, что золото наряду с другими драгоценными металлами включено в перечень основных видов стратегического минерального сырья, имеет особое значение для экономического развития страны. Несмотря на ограничения на проведение проверок, в целях рационального использования природных запасов разработка его месторождений и добыча требуют постоянного надзора государства."Применяемые в настоящее время технологии добычи россыпного золота не являются природосберегающими. Зачастую они сопровождаются изменением русел рек и берегового ландшафта, сбросом в водные объекты промывочных вод, содержащих взвешенные частицы глины, песка и химических веществ, деградацией экосистемы", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20220525/ugol-1790628509.html
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игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
Игорь Краснов, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
11:59 17.08.2022 (обновлено: 12:03 17.08.2022)
 
Генпрокуратура проверит золотодобывающие предприятия

Генпрокурор Краснов поручил проверить золотодобывающие предприятия из-за нарушений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Гайского горно-обогатительного комбината
Сотрудники Гайского горно-обогатительного комбината - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Гайского горно-обогатительного комбината. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести дополнительные проверки золотодобывающих предприятий страны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Как пояснили в ведомстве, в 2021 году в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области прокуроры провели проверку исполнения законодательства при геологическом изучении, разработке месторождений золота и его добычи. Ее результаты показали, что состояние законности в этой сфере является неудовлетворительным, были выявлены многочисленные нарушения.
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"Сложившаяся ситуация потребовала прокурорского вмешательства. Генеральным прокурором России Игорем Красновым было принято решение о проведении в текущем году дополнительных проверок золотодобывающих предприятий, расположенных в основных центрах добычи драгоценного металла. На основании поручения Игоря Краснова прокуроры проверят исполнение природоохранного законодательства в деятельности золотодобывающих предприятий страны. По результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре добавили, что золото наряду с другими драгоценными металлами включено в перечень основных видов стратегического минерального сырья, имеет особое значение для экономического развития страны. Несмотря на ограничения на проведение проверок, в целях рационального использования природных запасов разработка его месторождений и добыча требуют постоянного надзора государства.
"Применяемые в настоящее время технологии добычи россыпного золота не являются природосберегающими. Зачастую они сопровождаются изменением русел рек и берегового ландшафта, сбросом в водные объекты промывочных вод, содержащих взвешенные частицы глины, песка и химических веществ, деградацией экосистемы", - отмечается в релизе.
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Игорь КрасновРоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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