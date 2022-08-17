https://ria.ru/20220817/zolotodobycha-1810177754.html

Генпрокуратура проверит золотодобывающие предприятия

Генпрокуратура проверит золотодобывающие предприятия - РИА Новости, 17.08.2022

Генпрокуратура проверит золотодобывающие предприятия

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести дополнительные проверки золотодобывающих предприятий страны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:59

2022-08-17T11:59

2022-08-17T12:03

игорь краснов

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести дополнительные проверки золотодобывающих предприятий страны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Как пояснили в ведомстве, в 2021 году в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области прокуроры провели проверку исполнения законодательства при геологическом изучении, разработке месторождений золота и его добычи. Ее результаты показали, что состояние законности в этой сфере является неудовлетворительным, были выявлены многочисленные нарушения."Сложившаяся ситуация потребовала прокурорского вмешательства. Генеральным прокурором России Игорем Красновым было принято решение о проведении в текущем году дополнительных проверок золотодобывающих предприятий, расположенных в основных центрах добычи драгоценного металла. На основании поручения Игоря Краснова прокуроры проверят исполнение природоохранного законодательства в деятельности золотодобывающих предприятий страны. По результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.В Генпрокуратуре добавили, что золото наряду с другими драгоценными металлами включено в перечень основных видов стратегического минерального сырья, имеет особое значение для экономического развития страны. Несмотря на ограничения на проведение проверок, в целях рационального использования природных запасов разработка его месторождений и добыча требуют постоянного надзора государства."Применяемые в настоящее время технологии добычи россыпного золота не являются природосберегающими. Зачастую они сопровождаются изменением русел рек и берегового ландшафта, сбросом в водные объекты промывочных вод, содержащих взвешенные частицы глины, песка и химических веществ, деградацией экосистемы", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20220525/ugol-1790628509.html

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия