https://ria.ru/20220817/zhara-1810272076.html

Воду раздают на 13 станциях московского метро

Воду раздают на 13 станциях московского метро - РИА Новости, 17.08.2022

Воду раздают на 13 станциях московского метро

Воду раздают на 13 станциях московского метро, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:18

2022-08-17T17:18

2022-08-17T17:18

россия

москва

общество

департамент транспорта г. москвы

метро

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воду раздают на 13 станциях московского метро, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Как отмечается в Telegram-канале департамента, воду начали раздавать на станциях метро: "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская"."По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 17.00 раздаем воду: "Белорусская" 2 (Замоскворецкой линии), "Беговая", "Динамо", "Баррикадная", "Улица 1905 года", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220817/moskva-1810268112.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, общество, департамент транспорта г. москвы, метро