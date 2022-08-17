https://ria.ru/20220817/zhara-1810272076.html
Воду раздают на 13 станциях московского метро
Воду раздают на 13 станциях московского метро - РИА Новости, 17.08.2022
Воду раздают на 13 станциях московского метро
Воду раздают на 13 станциях московского метро, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:18
2022-08-17T17:18
2022-08-17T17:18
россия
москва
общество
департамент транспорта г. москвы
метро
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воду раздают на 13 станциях московского метро, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Как отмечается в Telegram-канале департамента, воду начали раздавать на станциях метро: "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская"."По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 17.00 раздаем воду: "Белорусская" 2 (Замоскворецкой линии), "Беговая", "Динамо", "Баррикадная", "Улица 1905 года", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220817/moskva-1810268112.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, москва, общество, департамент транспорта г. москвы, метро
Россия, Москва, Общество, Департамент транспорта г. Москвы, Метро
Воду раздают на 13 станциях московского метро
На 13 станциях московского метро раздают воду из-за жары
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Воду раздают на 13 станциях московского метро, сообщается
в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Как отмечается в Telegram-канале департамента, воду начали раздавать на станциях метро: "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская".
"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 17.00 раздаем воду: "Белорусская" 2 (Замоскворецкой линии), "Беговая", "Динамо", "Баррикадная", "Улица 1905 года", - сказано в сообщении.