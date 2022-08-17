https://ria.ru/20220817/zhara-1810199803.html
В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары
В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары - РИА Новости, 17.08.2022
В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары
Бутылки с водой раздают на восьми станциях метро Москвы из-за жары, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:11
2022-08-17T13:11
2022-08-17T15:12
москва
общество
погода
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бутылки с водой раздают на восьми станциях метро Москвы из-за жары, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы."Сегодня снова жарко — раздаем с 13:00 бутылки с водой на станциях метро: "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", — сказано в сообщении.В департаменте отметили, что следят за температурой и список может быть скорректирован при необходимости.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, департамент транспорта г. москвы
Москва, Общество, Погода, Департамент транспорта г. Москвы
13:11 17.08.2022 (обновлено: 15:12 17.08.2022)
В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары
Бутылки с водой раздают на восьми станциях московского метро из-за жары