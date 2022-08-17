https://ria.ru/20220817/zhara-1810199803.html

В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары

В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары - РИА Новости, 17.08.2022

В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары

Бутылки с водой раздают на восьми станциях метро Москвы из-за жары, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:11

2022-08-17T13:11

2022-08-17T15:12

москва

общество

погода

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бутылки с водой раздают на восьми станциях метро Москвы из-за жары, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы."Сегодня снова жарко — раздаем с 13:00 бутылки с водой на станциях метро: "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", — сказано в сообщении.В департаменте отметили, что следят за температурой и список может быть скорректирован при необходимости.

https://ria.ru/20220817/zhara-1810170324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, департамент транспорта г. москвы