11:31 17.08.2022 (обновлено: 11:37 17.08.2022)
Москвичам пообещали передышку в жаре
Синоптик Метеобюро Позднякова пообещала москвичам передышку в жаре в пятницу и субботу
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве
Молодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Передышка в жаре с небольшими дождями в Москве ожидается в пятницу и субботу, на следующей неделе жаркая погода вернётся, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные характер погоды несколько изменится. Атмосферное давление немного понизится и в течение всех суток местами по региону возможен небольшой кратковременный дождь. Ночи у нас остаются по-прежнему тёплыми, преобладающая температура где-то плюс 15 - плюс 20, а в Москве - плюс 17 - плюс 19", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что дневная температура останется в категории жаркой погоды для города, в Москве будет порядка плюс 26 - плюс 27 градусов, а уже в воскресенье на пару градусов выше. "Передышка в очень жаркой погоде будет кратковременная, в пятницу и субботу. В начале следующей недели очень жаркая погода вернётся", - добавила она.
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