https://ria.ru/20220817/zhara-1810170324.html

Москвичам пообещали передышку в жаре

Москвичам пообещали передышку в жаре - РИА Новости, 17.08.2022

Москвичам пообещали передышку в жаре

Передышка в жаре с небольшими дождями в Москве ожидается в пятницу и субботу, на следующей неделе жаркая погода вернётся, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:31

2022-08-17T11:31

2022-08-17T11:37

общество

москва

погода

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751283_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a614dbd15bda505dc66a3ece0db27ede.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Передышка в жаре с небольшими дождями в Москве ожидается в пятницу и субботу, на следующей неделе жаркая погода вернётся, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные характер погоды несколько изменится. Атмосферное давление немного понизится и в течение всех суток местами по региону возможен небольшой кратковременный дождь. Ночи у нас остаются по-прежнему тёплыми, преобладающая температура где-то плюс 15 - плюс 20, а в Москве - плюс 17 - плюс 19", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что дневная температура останется в категории жаркой погоды для города, в Москве будет порядка плюс 26 - плюс 27 градусов, а уже в воскресенье на пару градусов выше. "Передышка в очень жаркой погоде будет кратковременная, в пятницу и субботу. В начале следующей недели очень жаркая погода вернётся", - добавила она.

https://ria.ru/20220815/pogoda-1809552181.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, московская область (подмосковье)